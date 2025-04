Si chiama Kasi Bennett, la compagna di Usain Bolt, l’ex velocista giamaicano, primatista mondiale dei 100 metri piani, dei 200 metri piani e della staffetta 4×100 metri. Non solo un primatista sul campo, ma anche nella vita visto che Usain Bolt è felicemente innamorato da tanto della compagna Kasi Bennett da cui ha avuto tre splendidi figli. La primogenita Olympia Lightning è arrivata nelle loro vite a giugno del 2020, mentre recentemente i due sono diventati genitori dei gemelli Saint Leo e Thunder; due nomi che sono strettamente legati al campione. Saint Leo, infatti, è il secondo nome di Usain Bolt, mentre Thunder in inglese significa tuono.

A comunicare al mondo intero la nascita dei due gemelli è stato proprio dalla campagna dell’ex campione giamaicano che, in occasione della festa del papà sui social, ha postato una foto della famiglia al completo scrivendo: “buona festa del papà al mio amore per sempre, sei la roccia della famiglia e il miglior papà per i nostri piccoli. Ti vogliamo un mondo di bene”.

Chi è Kasi Bennett, la compagna di Usain Bolt

Kasi Bennett ha conquistato il cuore di Usain Bolt con grande facilità. I due hanno iniziato a frequentarsi nel 2013 vivendo una relazione per diversi anni in gran segreto lontano da occhi indiscreti e dal mondo del gossip. Nel 2016, durante le Olimpiadi di Rio de Janeiro, i due sono usciti allo scoperto confermando la loro storia d’amore. “La storia è già scritta. È tempo di pubblicare #LEGEND” – è stato il messaggio pubblicato da Usain Bolt con cui ha confermato la relazione con la bella Kasi.

Non solo, Bolt ha aggiunto: “lei è felice, io sono felice!” dalle pagine di People rivelando di voler realizzare una famiglia come quella creata dai suoi genitori Wellesley e Jennifer Bolt. “Voglio avere quello che hanno i miei genitori. Voglio prendermi il mio tempo per assicurarmi che tutto sia perfetto” – ha detto il campione che con la sua Kasi Bennet ci è proprio riuscito!

