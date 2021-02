Kasia Lenhardt, morta ex di Jerome Boateng/ Si erano lasciati martedì scorso: giallo

Giallo a Berlino dove è stata trovata morta Kasia Lenhardt, ex fidanzata del difensore del Bayern Monaco e della nazionale tedesca, Jerome Boateng (fratello di padre del calciatore del Monza, Kevin Prince). Un vero e proprio giallo il decesso della 25enne modella tedesca, visto che al momento gli inquirenti non escludono alcuna pista. Come riferito dai colleghi de Quotidiano.net, la ragazza è stata rinvenuta nel suo appartamento di Berlino, trovata dalla polizia locale molto probabilmente dopo una segnalazione dei parenti che non avevano più notizie.

Kasia Lenhardt era una ex “freschissima” di Boateng in quanto la stessa, stando alle notizie di gossip circolanti, si era lasciata con il giocatore del Bayern Monaco da una manciata di giorni, poco più di una settimana, anche se la loro relazione non era comunque datata, essendo i due stati insieme per 15 mesi. Una ragazza che ha percorso le passerelle fin da giovanissima, visto che già a sette anni aveva posato come modella.

KASIA LENHARDT, MORTA EX DI JEROME BOATENG: LA FAMA NEL 2012

Nel 2012, poi, aveva raggiunto una grande popolarità quando partecipò, all’età di soli 16 anni allo show televisivo Germany’s Next Top Model, un reality dove si cercava di scoprire il nuovo talento delle passarelle. In seguito, nel 2018, si era iscritta all’università per studiare economia aziendale. Lo scorso 2 febbraio Jerome Boateng aveva pubblicato un post su Instagram, in cui aveva appunto annunciato la fine della relazione: “Come è noto dai media, ho concluso la relazione con Kasia Lenhardt. D’ora in poi andremo per strade separate. È deplorevole, ma per la mia famiglia e per me è l’unica giusta. Ho dovuto fare questo passo e tracciare una linea. Chiedo scusa a tutti quelli che ho ferito soprattutto con la mia ex ragazza Rebecca e i nostri figli. Anch’io sono deluso da me stesso. Un uomo deve assumersi la responsabilità e agire nell’interesse della sua famiglia e lo sto facendo ora. Auguro il meglio a Kasia. Jerome Boateng”. Che la ragazza non abbia retto la rottura e abbia optato per un tragico gesto? Sono attesi aggiornamenti nel corso delle prossime ore.



