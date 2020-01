Kasia Smutniak, compagna di Taricone / Il sogno di aprire una scuola in Nepal

L’amore tra Kasia Smutniak e Pietro Taricone ha fatto sognare il pubblico: lei una bellissima e bravissima attrice famosa in Italia e nel mondo, lui ex concorrente del Grande Fratello, un ragazzo normale e arrivato dal nulla. Un amore, un sogno, spezzato poi da un tragico incidente in cui il compagno della modella ha perso la vita. Sono passati diversi anni da quando è accaduto tutto ciò, Kasia ha saputo rifarsi una vita, anche per il bene di Sophia, la figlia avuta con Taricone, ricordato nella prima puntata del Grande Fratello Vip 2020 dal suo amico Salvo Veneziano che lo ha voluto ricordare nel momento in cui ha rimesso piede nella mitica casa più famosa d’Italia. La vita però va avanti e Kasia continua a tenere vivo il ricordo del suo compagno.

Kasia Smutniak e l’associazione fondata in nome di Pietro Taricone

La sua associazione, a nome di Pietro Taricone, è un sogno che si realizza, il loro sogno: aprire una scuola in un posto molto particolare del mondo, in Nepal. Qualche tempo fa aveva raccontato a Freeda che andarono in quelle zone del mondo quasi vent’anni prima e da allora ha preso forma questo sogno da parte di entrambi. Dopo la morte di Pietro, quel sogno è diventato ancora più forte tanto che la Smutniak è riuscita a portare avanti il suo progetto, aprendo una struttura che oggi ospita circa 60 bambini.

© RIPRODUZIONE RISERVATA