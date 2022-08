Kasia Smutniak/ Dopo Taricone le nozze con Procacci, ma ad ogni suo compleanno…

Kasia Smutniak e Pietro Taricone, fu amore sul set!

Kasia Smutniak e Pietro Taricone si conobbero nell’ormai lontano 2003. Tra i due fu subito colpito di fulmine, una scintilla che diede vita ad una grande storia d’amore poi interrottasi tragicamente alcuni anni dopo. L’attrice e l’ex concorrente gieffino si incontrarono la prima volta sul set del film “Radio West” di Alessandro Valori, per una storia ambientata in Kosovo. All’epoca Pietro Taricone era al massimo della popolarità, fresco di una grande avventura al Grande Fratello. Anche Kasia era piuttosto conosciuta, aveva esordito pochi anni prima nel film di Giorgio Panariello “Al momento giusto”.

Kasia Smutniak, Pietro Taricone sempre nel cuore, anche dopo il matrimonio con Procacci

Come dicevamo, tra i due, fu subito grande amore. E in men che non si dica passarono da una semplice frequentazione ad un’appassionante storia d’amore che li fece diventare genitori della piccola Sophia. Dopo una fase di alti e bassi, Pietro e Kasia ritrovarono la retta via ma il loro rapporto si interruppe bruscamente il 28 giugno del 2010, quando l’ex gieffino fu vittima di un drammatico incidente durante un volo col paracadute. In seguito Kasia Smutniak si è risposata con Daniele Procacci, ma ad ogni compleanno del Guerriero non perde occasione per ricordarlo amorevolmente.

