Kasia Smutniak e Domenico Procacci sono sposati/ 9 anni fa la morte dell’ex Taricone

Kasia Smutniak e Domenico Procacci si sono sposati. Nel giorno del 40esimo compleanno dell’attrice, gli invitati si sono ritrovati a festeggiare il matrimonio della coppia legata sentimentalmente da otto anni. Un matrimonio a sorpresa celebrato dinanzi a pochissimi amici e colleghi riuniti nella campagna romana di Formello, dove Kasia vive con il compagno e i due figli. Un matrimonio lontano dai riflettori e dai clamori del mondo del gossip; del resto l’attrice è sempre stata molto discreta e poco interessata ad apparire. A celebrare il matrimonio è stato Sandro Veronesi, mentre a fare da testimone alla sposa il regista ed amico Ferzan Ozpetek. Diversi gli amici e i colleghi ospiti tra cui Ligabue. Presenti anche i figli: Sophie nata dalla storia d’amore con Pietro Taricone e Leone, nato dall’amore con il produttore.

Matrimonio Kasia Smutniak e Domenico Procacci

Dopo otto anni d’amore Kasia Smutniak e Domenico Procacci hanno deciso di sposarsi in gran segreto. Una cerimonia intima e privata celebrata a Formello; un momento che la coppia ha voluto condividere con pochissimi amici e colleghi. Per l’occasione hanno scelto un abito semplice, ma chic; Kasia si è presentata all’altare con un abitino bianco stile hippie con tanto di coroncina di fiori e scalza, mentre il produttore ha optato per un abito di colore scuro e dei camperos. Dopo la cerimonia e lo scambio gli anelli, tutti a festeggiare con un pranzo a base di mozzarelle e prodotti tipici della Puglia. Una decisione importante quella presa da Kasia Smutniak che, nel giorno del suo 40esimo compleanno, ha deciso di dire si all’uomo che l’ha fatta in un certo senso rinascere. La morte di Pietro Taricone, scomparso nel 2010, le ha sconvolto la vita, ma oggi è una donna felice e serena. Proprio alla Onlus che porta il nome del suo grande amore ha voluto dedicare una campagna di crowdfunding per una scuola aperta in Tibet. Una campagna inizialmente solo online, ma che è diventata “reale” quando l’attrice ha espressamente chiesto ai presenti nessun regalo, ma una donazione per il progetto che al momento ha collezionato ben 30 mila euro.

Kasia Smutniak: “Crescere è anche imparare ad accettare”

La notizia del matrimonio tra Kasia Smutniak e Domenico Procacci arriva a pochi giorni da un’altra rivelazione che l’attrice ha voluto condividere sui social con tutti i suoi fan. L’attrice di “Allacciate le cinture”, infatti, ha rivelato di essere affetta dalla vitiligine, la malattia delle pelle di cui soffriva anche Michael Jackson. Una malattia che inizialmente ha affrontato con tante difficoltà, ma con cui oggi convive: “crescere è anche imparare ad accettare tutto quello che la vita ci porta” – ha scritto sui social per poi concludere dicendo: “per gli ultimi 6 anni ho imparato ad accettare e amarmi per quello che sono. E’ stato un percorso, mica subito. E solo oggi mi sento di condividere questo momento con voi”.



