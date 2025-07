La presentazione dei palinsesti Mediaset 2025-2026 ha confermato le indiscrezioni sulla doppia edizione del Grande Fratello. Ci sarà, dunque, un’edizione Nip, dedicata a volti del tutto sconosciuti al mondo dello spettacolo, che durerà 100 giorni, e un’edizione Gold per festeggiare il 25 anni del reality. La prima sarà condotta da Simona Ventura, la seconda da Alfonso Signorini. Invece di un GF di sei mesi, insomma, ce ne saranno due, uno dopo l’altro, con protagonisti differenti e di mondi totalmente diversi tra loro.

L’edizione Gold, in particolare, è anche detta Super Vip, il che ci annuncia che nel cast troveremo solo volti molto noti del mondo dello spettacolo e non influencer e tiktoker. Ma chi sono i Vip che potrebbero partecipare? Dalle indiscrezioni che circolano sul web, sarebbero stati contattati due famosi attori: Francesco Arca e Kasia Smutniak.

Francesco Arca e Kasia Smutniak nel cast del Grande Fratello Gold? Spunta l’indiscrezione

Stando a quanto fa sapere l’esperto di gossip Amedeo Venza attraverso il suo profilo Instagram, Signorini sarebbe intenzionato a portare nella sua edizione gold solo volti celebri e affermati della TV. “Come già sapete il GF Gold è previsto per gennaio e sarà condotto da Alfonso Signorini. I concorrenti saranno tutti super famosi (niente influencer o tiktoker o ex gieffini).”, si legge infatti nell’indiscrezione, che fa due i primi nomi dei papabili concorrenti: “Un nome già contattato sarebbe quello di Francesco Arca e voci di corridoio dicono anche Kasia Smutniak (compagna dell’indimenticabile Pietro Taricone)”. Non ci sono conferme, al momento, su questi contatti, né sappiamo quale sia stata la risposta dei due attore. Di certo, questi nomi aumentano le aspettative sull’edizione speciale di Signorini.

