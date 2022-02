Kasia Smutniak/ “Irriconoscibile? Io come un serpente ma mi sento bella e amata”

Esce allo scoperto la brava e splendida attrice italo-polacca Kasia Smutniak, e lo fa attraverso la sua personale pagina Instagram. Un lungo post attraverso cui l’ex compagna del compianto Pietro Taricone, ha commentato un articolo pubblicato su un sito web, che parlava della nota malattia della sua pelle. “Anni fa un dottore tibetano – scrive Kasia Smutniak – mi ha detto che sono come un serpente, mi sto trasformando, sto cambiando pelle. All’epoca non volevo ‘trasformarmi’, pensavo tutto dipendesse dalla mia volontà. Però allo stesso tempo ero attratta dalle unicità degli altri”. Quindi ha proseguito: “La mia non è una storia né triste né tragica né tantomeno orripilante. È stato un percorso lungo ma bellissimo, a tratti anche comico. Ne ho condiviso solo un pezzetto, portando avanti un messaggio positivo e sperando che la mia testimonianza potesse dare forza a tante persone con la mia stessa particolarità o senza”.

Poi Kasia Smutniak si sofferma proprio sull’articolo di cui sopra: “È stato bello scoprire quanta importanza diamo alle nostre fragilità, quanto queste possano plasmare le nostre vite e quanto è bello liberarsene. Passare oltre, evolvere, cambiare non solo la pelle ma anche la percezione che abbiamo di noi stessi. Quindi figuriamoci quanto poco impatto possa avere su di me, ora, un articolo di un giornale… ‘Trauma’, ‘come si è ridotta’, ‘irriconoscibile’, ‘ tragedia’, sono spesso le parole che vengono accostate, al mio aspetto fisico. Beh anche questo mi fa sorridere. Perché in realtà mi sento forte, amata e bella, dentro e fuori. Però vorrei andare oltre questa semplificazione”.

KASIA SMUTNIAK: “PENSO A CHI STA AFFRONTANDO UN PERCORSO…”

Il pensiero della nota attrice è rivolto a chi sta soffrendo per una malattia della pelle, che spesso e volentieri lascia strascichi pesanti soprattutto dal punto di vista psicologico: “Penso a chi sta affrontando un percorso, pieno di dubbi, difficoltà e dolore, che legge un articolo del genere, magari la mattina facendo colazione e scopre qual è stata la vera tragedia nella vita di una certa Smutniak (Sputnik, Smushtac, Muniack.. fai tu)”.

A loro Kasia Smutniak ha voluto dedicare alcune parole decisamente condivisibili: “Non mollare, non farti condizionare dalla stupidità degli altri, non ne vale la pena, capisci? la smutniak sta da dio! e te lo dice lei di persona. guarda oltre, scava dentro di te, scoprirai la forza e la bellezza che nessuno potrà mettere più in discussione . ‘cambia la pelle’ sii serpente”. Chiusura del post con l’ultima staffilata: “Ps. Così ho scoperto sulla mia ‘pelle’, cosa sono i ‘clickbite’, la pseudoinformazione che fa leva sull’aspetto emozionale, distorcendo la realtà. Una realtà della quale si parla poco o niente. Ma forse dovremo cominciare”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Kasia Smutniak (@lasmutniak)





