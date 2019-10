Kasia Smutniak/ “La mia famiglia si è vergognata di me per dieci anni”

Kasia Smutniak è intervenuta ai microfoni di Rai Radio2 per raccontarsi un po’ tra cinema e vita privata rivelando alcuni dettagli che, siamo sicuri, anche i fan più fedeli non conoscevano a cominciare dalle sue notti e dalle sue serate “trasgressive” che finiscono sempre con lei a letto presto. Ai microfoni di Roberto Arduini e Andrea Di Ciancio, l’attrice ha raccontato: “Il mio rapporto con la notte? Ultimamente a una certa ora crollo. Mi piace l’idea di svegliarmi presto“. Come molte donne, soprattutto quelle che prima aveva una vita attiva anche di sera o di notte, Kasia Smutniak ha rinunciato a quei tipi di divertimento per dedicarsi alla sua nuova vita soprattutto dopo il matrimonio con Domenico Procacci. Lei stessa ammette che quando si vive insieme da un po’ difficilmente la vita e le abitudini cambiano dopo il matrimonio: “Dopo tanti anni che si sta insieme non credo che cambi molto“. Le rivelazioni più importanti e anche quelle un po’ più dolorose, però, non riguardano la famiglia che ha costruito con tanta fatica in Italia ma da quella legata a quella delle sue origini, la famiglia che ha lasciato per venire in Italia e che non ha visto di buon occhio la sua scelta.

LA FAMIGLIA DI ORIGINE VS KASIA SMUTNIAK

In particolare, la famiglia “militare” di Kasia Smutniak non ha gradito la sua scelta di lanciarsi nel mondo dello spettacolo e nella recitazione soprattutto alla luce della loro tradizione militare la stessa che l’ha spinta, a soli 16 anni, di prendere il brevetto di pilota di alianti. Ai microfoni de I Lunatici, l’attrice racconta che per i primi dieci anni la sua famiglia si è addirittura vergognata di lei e che per i successivi dieci ha sperato che qualcosa cambiasse. In particolare, rivela: “Vengo da una famiglia militare, si sono vergognati per una decina di anni, per un’altra decina hanno pensato che avessi ancora tempo per fare qualcosa di serio. Ora invece sono contenti, si sono arresi all’idea che faccio questo nella vita. Il mondo dello spettacolo era una cosa molto lontana da quello che si faceva prima nella mia famiglia”. Il lavoro e la caparbietà che l’attrice ha messo in questo suo lavoro e i risultati ottenuti sono ormai sotto gli occhi di tutti e questo le hanno permesso di convincere la famiglia a mettersi l’anima in pace ma ha creato un po’ di “paura” in lei visto che, a differenza degli esordi, adesso ha molto da perdere e adesso ci pensa un po’ prima di accettare un ruolo.

KASIA SMUTNIAK SU LAVORO E #METOO

L’attrice ha modo poi di parlare proprio del suo lavoro e di quanto sia stata dura calarsi nel suo ultimo ruolo per il film di Sorrentino, Loro. Lei stessa racconta di aver lavorato non solo sul copione ma anche per cambiare il suo corpo con un duro allenamento e tanta fatica: “Era un set molto fisico per me. Ho trasformato il mio corpo. Doveva diventare quasi un oggetto, un antagonista, una cosa a sé. E’ stato chiesto specificatamente dal regista. Quei corpi delle donne che non vogliono accettare il tempo che passa e quindi fanno tutto per renderlo tonico, bello, giovane, abbronzato, teso. Quasi normale…è stata una bellissima sfida”. La sua intervista non può fare a meno che riferirsi anche al “muro scavalcato” dalle donne grazie al movimento #MeToo dicendosi convinta che molte cose che prima erano all’ordine del giorno adesso non avvengono più ma il vero cambiamento deve arrivare dagli uomini: “Quello che manca in questo percorso è una presa di coscienza da parte dei maschi. E’ iniziata davvero una presa di coscienza e solo il fatto che ne stiamo parlando è un grande passo avanti. Se è vero che il produttore porcello oggi ha più paura con il #metoo? E’ vero..Abbiamo scavalcato un muro che non vedevamo nemmeno. Noi donne per prime, che spesso siamo nemiche di noi stesse”. E poi Kasia Smutniak chiude parlando di immigrazione: “La paura fa chiudere le nostre menti, è un oggetto che viene usato da sempre, dall’inizio della nostra civiltà, cui non dobbiamo cedere. Se una cosa ti fa paura, devi conoscerla a fondo. Senza dimenticare da dove vieni e che storia hai”.



