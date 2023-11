Kasia Smutniak ricorda Pietro Taricone: “Ho tenuto la nostra casa”/ “Eravamo felici, è il padre di Sophie…”

Kasia Smutniak e il ricordo di Pietro Taricone

Sono trascorsi esattamente tredici anni da quel terribile 29 giugno 2010, giorno in cui Pietro Taricone perse la vita ed oggi Kasia Smutniak lo ricorda con amore. All’epoca, Kasia Smutniak e Taricone formavano una coppia splendida, sera e felice insieme alla figlia Sophie. La morte di Pietro ha messo fine a tutto ed oggi, l’attrice svela alcuni dettagli del rapporto con il padre di suo figlia. “Eravamo piccoli, Pietro ed io. Pietro è il padre di Sophie. Eravamo molto felici“, ha raccontato a Hollywood Reporter.

“Abbiamo fatto un mutuo, siamo andati in campagna abbiamo preso gli animali piantato gli alberi. Eravamo ragazzi, avevamo l’ingenuità di chi pensa di sapere che cos’è la vita. I nostri anni di luce. Poi quando Pietro non c’è stato più l’ho tenuta, la casa. È il passato, le radici, il presente, ora sono in pace, il futuro, gli alberi crescono”, ha aggiunto.

Katia Smutniak dopo la morte di Pietro Taricone

La morte di Pietro Taricone ha cambiato per sempre la vita di Kasia Smutniak che ha dovuto reagire prendendosi cura della figlia Sophie che, all’epoca, era molto piccola. Con il tempo, l’attrice è tornata non solo a lavorare, ma ha anche ritrovato l’amore accanto Domenico Procacci con cui vive una storia molto discreta e riservata.

Genitori di Leone che oggi ha nove anni, l’attrice e Domenico Procacci, nel 2019, sono diventati marito e moglie con una cerimonia intima e privata celebrata da Sandro Veronesi scegliendo come testimone della sposa Ferzan Ozpetek.

