Kaspar Capparoni/ “Dopo 15 anni d’amore con mia moglie Veronica…”

Kaspar Capparoni, tra gli attori più amati dal pubblico, dopo l’avventura sull’Isola dei Famosi, si è tuffato nuovamente tra le braccia della sua famiglia. Con la moglie Veronica Maccarone e i loro bambini, Danil e Alessandro (Kaspar è anche padre di due ragazzi di 26 e 17 anni nati dal suo primo matrimonio ndr), Kaspar Capparoni si sta godendo l’estate in attesa di tornare a lavoro. A settembre, infatti, comincerà a girare il suo primo film da regista, dal titolo “Il falco” e sta per tornare sul set anche come protagonista di un nuovo film. Al primo posto, però, nella vita di Kaspar, c’è la famiglia. Al settimanale Nuovo, infatti, l’attore, oltre a confessare di trascorrere tutto il tempo che ha a disposizione con i suoi bambini perchè sa che, a breve, preferiranno uscire con gli amici, ha svelato anche il segreto del suo amore con la moglie Veronica.

Kaspar Capparoni: “dopo 15 anni, con mia moglie Veronica, è come il primo giorno”

Kaspar Capparoni e Veronica Maccarone sono sposati dal 2010, ma quest’anno, festeggiano 15 anni d’amore. Un’unione stabile quella che c’è tra l’attore e l’ex schedina, ma qual è il segreto della loro felicità? “Non pensarci” – confessa l’attore – “ho un rapporto molto particolare con il trascorrere del tempo. Credo che non abbia mai influito sul nostro legame li coppia, è come se non ci riguardasse. Anche se stiamo insieme da 15 anni, per me e per lei è come se fosse il primo giorno”. Dopo tanti anni, Kaspar e Veronica hanno trascorso insieme tanti momenti, ma c’è un’immagine che resterà per sempre nel cuore dell’attore: “quando abbiamo messo piede per la prima volta nella casa in cui viviamo tuttora. Da lì è partito tutto, sono nati i nostri figli e abbiamo completato il nostro sogno d’amore”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA