Kaspar Capparoni/ Tenero papà su Instagram: “Ti auguro di realizzare i tuoi sogni”

Kaspar Capparoni torna in tv. L’attore, ospite della puntata del 16 settembre C’è tempo per, il programma di Raiuno, è pronto a raccontarsi ai microfoni di Beppe Convertini e Anna Falchi. Dopo la partecipazione all’Isola dei Famosi, avvenuta nel 2019, è tornato alla recitazione. In attesa di vederlo nuovamente in tv con altri progetti, i fans continuano a seguirlo sui social dove condivide anche momenti della sua vita privata. In occasione del primo giorno del figlio alla Scuola di danza del Teatro dell’Opera di Roma, infatti, l’attore ha pubblicato su Instagram due foto facendo un bellissimo augurio al figlio. “Oggi è il suo primo giorno Ti auguro di realizzare i tuoi sogni angelo mio. Vai e vola! Ti amo, papà”, ha scritto Kaspar Capparoni ricevendo tantissimi messaggi dai fans.

KASPAR CAPPARONI E LE FOTO NOSTALGICHE DI CAPRI

Kaspar Capparoni ha trascorso l’estate con la moglie Veronica Maccarone, concedendosi qualche giorno di relax ad Ischia. L’isola che, tuttavia, resterà per sempre nel cuore dell’attore è Capri dove ha girato la fiction di Raiuno “Capri” con cui ottenne un grandissimo successo insieme a Sergio Assisi e Gabriella Pession. Capparoni, durante la quarantena, ha così tirato fuori dal cassetto dei ricordi le foto scattate sul set di Capri condividendole con i fans. “In questi giorni di eterna quarantena ho messo in ordine scaffali e armadi che da secoli non venivano aperti e con piacevole sorpresa ho ritrovato foto che credevo di avere perso e che invece erano li fin troppo gelosamente conservate. Ora vorrei condividerle con voi amici miei sperando che vi possa fare piacere. Capri forever“, ha scritto.





