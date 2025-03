KASSANDRA VOYAGIS, L’ULTIMA FOTO CON LA MADRE: “QUESTA TRISTEZZA È…

Kassandra Voyagis, chi è la figlia di Nadia Cassini e cosa sappiamo di lei? Questo pomeriggio, nella puntata del sabato di “Verissimo” ci sarà spazio per un intenso e commovente ricordo dell’attrice scomparsa lo scorso 18 marzo all’età di 76 anni, al termine di una lunga malattia: e negli studi del talk show condotto da Silvia Toffanin a parlare della madre ci sarà proprio l’unica figlia dell’attrice, cantante e modella di origini statunitensi che, per l’occasione, si racconterà al pubblico di Canale 5 che probabilmente la conosce poco e poi aprirà sicuramente lo scrigno dei ricordi per rivelare aspetti inediti e certamente interessati della donna. Intanto, qui scopriamo qualcosa su Kassandra Voyagis, chi è, la carriera e il rapporto con la madre.

Per raccontare chi è Kassandra Voyagis dobbiamo ovviamente partire dalla vita privata e sentimentale della compianta Nadia Cassini, regina delle commedie sexy all’italiana tra gli Anni Settanta e Ottanta ma anche protagonista di diversi amori da copertina nel periodo d’oro della sua carriera, prima del progressivo abbandono delle scene dopo il 1982. Dopo una breve relazione con lo scrittore George Simenon, più vecchio di lei di ben 46 anni, Gianna Lou Muller (questo il vero nome della Cassini) si era legata sentimentalmente al conte Igor Cassini Loiewski, nobile statunitense ma di origini italo-russe, portato poi all’altare nel 1968, conosciuto anche per essere il fratello del noto stilista Oleg. Sarà grazie a questa relazione che, indirettamente, arriverà pure la figlia…

CHI È LA FIGLIA DI NADIA CASSINI? SULLE ORME DEI GENITORI, RECITANDO CON…

Infatti, nel 1970 Nadia Cassini aveva seguito il marito Igor in Italia e sarà qui non solo che la carriera cinematografica decollerà ma, dopo il divorzio dal conte, ecco la nuova love story con Yorgo Voyagis col quale si trasferirà in Grecia e poi concepirà la primogenita nonché unica erede: infatti Kassandra Voyagis è una figlia d’arte, dal momento che pure papà Yorgo, oggi 79enne, è un attore. Tuttavia dopo un po’ le strade dei due artisti si divisero: a proposito di Kassandra sappiamo invece che ha 40 anni ed è nata e cresciuta a Roma e, come era facile intuire, ha seguito le orme dei genitori diventando un’apprezzata attrice, tanto che ha già all’attivo diversi ruoli in produzioni cinematografiche italiane e internazionali, tra commedie, thriller e altri film di genere.

Nonostante questo e una nutrita filmografia non sappiamo molto di Kassandra Voyagis: anche per questo motivo sarà interessante ascoltare cosa racconterà nell’intervista concessa alle telecamere di “Verissimo”. “Riposa in Pace mamma. Il dolore e la tristezza sono insopportabili. Sono qui con te per il tuo ultimo viaggio la nostra ultima foto insieme quest’estate”: con questo post la donna aveva salutato la madre all’indomani della sua scomparsa, postando una foto assieme a lei. Inoltre, nel giorno dei funerali e dell’estremo saluto all’attrice, si è saputo che la figlia aveva avuto un piccolo malore: a rivelarlo era stato Giuseppe Surfaro, marito della Cassini, spiegando cosa era successo: “Non si è sentita molto bene in questa giornata, ha avuto un piccolo malore e ha preferito riposarsi a casa e abbiamo rispettato la sua volontà” aveva svelato a ‘La Volta Buona’.