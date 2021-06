Kasturba, moglie di Gandhi/ E’ stata la voce e il pilastro di vita del Mahatma

Kasturba Gandhi è stata la moglie di Gandhi. Classe 1869, Kasturba è nata a Porbandar da padre uomo d’affari impegnato nel commercio di grano, abiti e cotone in Africa e Medio Oriente. Non solo, il papà è stato anche sindaco di Porbandar, un ruolo che ha permesso alla giovane Kasturba di vivere una infanzia sicuramente felice. La sua famiglia era molto amica di quella di Gandhi; i due, infatti, furono promessi sposi e dal loro amore nacquero 4 figli. I primi anni di matrimonio non sono stati semplici per Kasturba e Gandhi visto che la donna non si piegava tanto facilmente ai voleri del marito. “Kasturba non si piegava facilmente alla volontà del marito e la stessa autobiografia di Gandhi offre una rimarchevole testimonianza della sua tenacia e libertà di giudizio e delle aspre contese che scaturivano dalla sua irragionevole tendenza a sottometterla al suo controllo nei primi vent’anni del loro matrimonio” – scrive Vinay Lal. La donna, infatti, per diversi anni ha vissuto lontana dal marito impegnato negli studi prima in Inghilterra e poi Africa, impegnandosi come madre nella crescita dei figli. La sua presenza però nella vita del Mahatma è stata importantissima: non solo supporto costante, ma anche la sua voce quando Gandhi era in carcere. Non solo, Kasturba lo accompagna durante le varie manifestazioni di protesta, le marce non violente, le azioni politiche e tanto altro.

Roberta Capua/ "Ritorno in Tv? Difficile, sarò lontana da mio marito Stefano e..."

Kasturba Gandhi: devota al Mahtma, ma donna libera e indipendente

Proprio Aparna Basu parlando di Kasturba Gandhi disse: “ebbe grande coraggio, sia fisico che morale, come risulta dalle gravi malattie che soffrì e superò, tanto durante le privazioni del primo periodo in Africa quanto durante le varie incarcerazioni. In effetti ella era fonte di forza per le sue compagne di prigionia”. Lo stesso Gandhi parlando della moglie disse: “spesso si trovava sopra di me. Grazie alla sua infaticabile cooperazione ho evitato l’abisso. Mi ha aiutato a rimanere lucido, sveglio e fedele ai miei doveri. E’ stata accanto a me in ogni momento della mia lotta politica e non ha mai esitato a fare il primo passo. Nell’accezione corrente del termine non era una donna istruita; ma nella mia accezione era un modello di istruzione”. Donna libera e dal carattere forte, Kasturba è stata il simbolo della femminilità indiana come ha scritto Sarojini Naidu: “mai una volta i suoi piedi vacillarono o il suo cuore tremò sul ripido sentiero del sacrificio perpetuo che fu la sua parte accanto al grande uomo che lei amò e servì con immenso coraggio, fede e devozione. Kasturba è passata all’immortalità prendendo il posto che le spetta tra le eroine più amate delle leggende storie e canti dell’India”. La donna è morta il 22 febbraio del 1944 a causa di una trombosi presso il campo di detenzione dell’Aga Khan Palace con il Mahatma che rimase impietrito dinanzi alla bara immobile e impossibilitato a muoversi. “Questi sono gli ultimi momenti di 62 anni di vita condivisa. Mi si lasci stare qua finché la cremazione sarà finita. Non riesco a immaginare la vita senza Ba” le ultime parole di Grandi per la sua amata Kasturba.

LEGGI ANCHE:

Gandhi/ Streaming del biopic su La7 "che ha fatto la storia" (oggi, 25 giugno)X Men l'inizio/ Streaming del film su Italia 1 sulla mutazione (oggi, 25 giugno 2021)

© RIPRODUZIONE RISERVATA