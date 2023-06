Kata scomparsa a Firenze/ Perquisizioni in garage e ditta vicina all’ex hotel Astor

Le ricerche di Kata, la bambina peruviana di 5 anni scomparsa a Firenze, continuano. È dal 10 giugno che non si hanno sue tracce. La Polizia, come riportato da Adnkronos, ha effettuato delle nuove perquisizioni nella zona in cui abitava la piccola insieme alla mamma e al fratello, quella dell’ex Hotel Astor in via Maragliano. In particolare, sarebbero stati setacciati il garage dello stabile e altri locali vicini, inclusi quelli di una ditta adiacente ad esso.

Ad occuparsi dei controlli, su mandato del procuratore aggiunto Luca Tescaroli, coordinatore della Direzione distrettuale antimafia, e del pubblico ministero Christine Von Borries, sono stati diversi agenti. È stato utilizzato anche il luminol con l’obiettivo di individuare delle tracce della bambina e comprendere attraverso quale via potrebbe essere stata portata lontana dall’ex Hotel Astor. L’ultimo avvistamento infatti risale al cortile dello stabile, ma le telecamere in strada non hanno registrato un suo allontanamento.

Kata scomparsa a Firenze: perquisita una ditta adiacente all’ex Hotel Astor, le ultime

La ditta adiacente allo stabile che è stata oggetto delle perquisizioni di questa mattina, come sottolineato da Adnkronos, potrebbe essere centrale nello sviluppo delle indagini. Una delle ipotesi degli inquirenti, infatti, è che Kata possa essere stata nascosta in una di quelle stanze nelle ore successive al rapimento, avvenuto in via Maragliano a Firenze. L’azienda risulterebbe gestita da due fratelli italiani, i quali sarebbero stati coinvolti nei controlli come terzi ma non sarebbero attualmente iscritti nel registro degli indagati. Il fascicolo sulla scomparsa della bambina peruviana di 5 anni attualmente resta a carico di ignoti.

Un elemento importante per l’inchiesta è rappresentato anche dal Dna. La Polizia nelle scorse ore ha infatti prelevato le informazioni genetiche di tutti coloro che al momento della scomparsa di Kata abitavano nell’ex Hotel Astor in via Maragliano in modo da confrontarlo con eventuali tracce che verranno ritrovate.











