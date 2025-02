Sembrava lontana una svolta nell’inchiesta sulla scomparsa di Kata, la bambina peruviana di cui non si hanno più notizie dal giugno 2023, ma una delle piste seguite dalla procura di Firenze potrebbe subire un’accelerata. A svelare il retroscena è La Nazione, secondo cui i due zii indagati e altri parenti sono stati convocati a sorpresa nei giorni scorsi.

Ad avvalorare l’ipotesi dell’accelerazione nell’indagine la segretezza degli interrogatori e il loro tenore, infatti l’obiettivo probabilmente è stato quello di far passare tutto inosservato, sorprendendo forse anche i diretti interessati. A tal proposito, sarebbero stati condotti dal procuratore capo Filippo Spezia con il titolare dell’inchiesta Christine Van Borries.

Sarebbe stata convocata anche Katherine Alvarez Vasquez, mamma di Kata, ma facendo in modo che non incrociasse i parenti.

UNA SVOLTA DOPO SETTIMANE DI SILENZIO?

L’ipotesi della madre era che la figlia fosse stata presa da qualche famiglia e che sia stata venduta, visto che nessuno le ha mai avanzato una richiesta di riscatto, ma comunque non ha mai perso le speranze di riabbracciare la bambina. In diversi suoi interventi dei mesi scorsi aveva segnalato l’omertà attorno alla scomparsa di sua figlia, soffermandosi anche lei sul particolare delle telecamere che non l’hanno ripresa.

Tra i timori della donna anche quello del silenzio che poteva cadere sulla vicenda, e che in effetti è caduto per diverse settimane, ma il lavoro dei magistrati non si è mai fermato e l’accelerazione di cui si sta parlando nelle ultime ore ne è una prova.

SCOMPARSA KATA: VERSO PROROGA DELL’INCHIESTA?

Comunque, non è trapelato nulla in merito ai contenuti degli interrogatori, anche la famiglia non ha fatto emergere nulla, ma pare che ora gli inquirenti abbiano un’idea chiara e La Nazione parla di sconcerto per questa fase dell’inchiesta che si sofferma su due persone che sono molto vicine a Kata. Comunque, a breve dovrebbero scadere i termini dell’indagine, ma questa svolta potrebbe portare a una proroga.