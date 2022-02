Katarina Raniakova “Alex Belli? Non voglio più apparire al suo fianco”/ “Lui mi ha…

Si torna a parlare di Alex Belli e di Delia Duran nel corso della nuova puntata di Pomeriggio 5 e, in studio, l’ex moglie dell’attore Katarina Raniakova lancia ulteriori accuse all’attore. In studio c’è anche Stella, la donna che ha vissuto con Alex e Delia un amore a tre, ed è proprio lei ad accusare Katarina di incoerenza. Ricorda infatti che la Raniakova ha rifiutato di fare un videomessaggio per Alex a Verissimo ma, a Pomeriggio 5, è invece sempre presente per parlar male di lui. Katarina non ci sta e ne spiega le motivazioni: “Non volevo apparire accanto alla sua immagine. – e ancora – Lui mi aggredisce molto perché le ultime volte che mi ha chiamato mi ha fatto piangere!” Katarina, insomma, non ha più voglia di essere associata ad Alex, nonostante sia ancora sua moglie.

Katarina Raniakova svela però che sarà la moglie di Alex Belli per pochissimo ormai. “Solo per un giorno ancora”, annuncia infatti a Pomeriggio 5. A breve verranno dunque firmate le carte che mettono definitivamente fine al loro matrimonio. Intanto Stella si sbilancia anche sulla famiglia di Alex Belli dopo le dichiarazioni poco contente del padre dell’attore sul comportamento avuto dal figlio: “La famiglia non voleva avere nulla a che fare con tutta la situazione”, ha infatti confermato la stylist di Alex.

