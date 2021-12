Katarina Raniakova “Alex Belli tiene solo a sé stesso”/ “Con e Delia coppia aperta? Gira questa voce”

Katarina Raniakova, ex moglie di Alex Belli ospite a Casa Chi ha commentato l’ultima puntata del Grande Fratello Vip 2021 andata in onda lo scorso lunedì. La donna è stata molto dura con il suo ex marito definendo il suo comportamento come qualcosa di consueto: “Lui vorrebbe una moglie e poi tutto il resto attorno, il problema di Alex è che non si comporta bene nemmeno come marito e che tenendo solo a sé stesso non si rende conto nemmeno che la moglie soffre e spero che ci ragioni su e arrivi ad una conclusione”.

Alex Belli ha già dimenticato Soleil/ Paparazzato con Delia Duran in aeroporto

La donna ha anche parlato della scelta dell’attore di lasciare la casa evidenziando come, secondo lei, il suo abbandono sia dovuto all’aver perso ogni appoggio all’interno della casa: “Negli ultimi giorni l’ho visto molto differente, lui nonostante cambi sempre donne cerca sempre l’appoggio da qualche persona perché non sa stare da solo, quando ha perso l’amicizia con Soleil ha perso un equilibrio”. Katarina ha anche rivelato un particolare sulla caccia al tesoro organizzata da Alex per Soleil Sorge: “Queste cose le faceva pure per me, anzi con tutte faceva la caccia al tesoro”.

Delia Duran: "Alex Belli? Mi ha umiliata"/ Su Carlo Cuozzo: "Andata oltre il bacio"

Alex Belli avrà un confronto all’interno della casa del Grande Fratello Vip 2021 con Soleil?

I giornalisti di Casa Chi hanno poi voluto indagare sul rapporto tra Alex Belli e Delia Duran chiedendo a Katarina Raniakova la verità sul loro rapporto, che in molti ritengono aperto e la donna ha commentato: “Gira questa voce, lei stessa l’ha detto, con me non c’era nessun rapporto aperto, perché io sono stata sempre fedele, invece lui no. Anzi in tribunale il suo avvocato ha detto che noi avevamo una storia aperta e lì sono scoppiata a piangere perché non era vero e quando mi ha visto piangere ha chiuso la questione”.

Ambra Lombardo "Alex e Delia? L'infedeltà è un'abitudine"/ "Soleil non è una martire"

Secondo tutti i presenti è molto probabile un possibile ritorno di Alex Belli all’interno della casa del Grande Fratello Vip 2021 per avere un confronto con Soleil Sorge, ma interrogata su quale sarà l’atteggiamento della concorrente all’interno della casa dopo l’abbandono di Alex, Katarina ha risposto: “Lei parla la stessa lingua di Alex, sa bene cosa fare. Usa sempre le stesse espressioni per portare le persone dove vuole lei e penso che anche lei non abbia un cuore”.



© RIPRODUZIONE RISERVATA