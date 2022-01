Katarina Raniakova: “Amore libero con Alex Belli? No”/ “Nostra relazione era pulita”

Katarina Raniakova torna a parlare di Alex Belli. L’ex moglie dell’attore è nuovamente ospite di Barbara D’Urso nella puntata di Pomeriggio 5 che segue l’ultima diretta del Grande Fratello Vip. Ieri, infatti, Alex e Delia Duran sono stati ancora una volta grandi protagonisti, tra liti e dichiarazioni sull’amore libero. È proprio su questo concetto che la D’Urso vorrebbe dei chiarimenti dalla Raniakova.

In particolare, la conduttrice chiede alla sua ospite se anche il suo matrimonio con Alex era basato su questo concetto. “Io con lui ho avuto una relazione totalmente diversa, io le cose che lui sta facendo e dicendo con Delia, se le avesse fatte con me io lo avrei preso e ‘inscatolato’, come dice lui. Certe cose noi non le abbiamo vissute in questo modo. La nostra relazione era molto più pulita.”, ha chiarito la donna.

Katarina Raniakova: “Tra me e Alex Belli non era un amore libero”

Katarina ribadisce in studio come questa sia stata una delle cause della fine del loro matrimonio: “Lui ha sofferto per questo, lo ha detto anche nella Casa che si è sforzato ad essere quello che non era e che è finita tra noi proprio perché cercava di essere una persona che non è. Probabilmente lui ora ha trovato se stesse e dice la verità al mondo, che lui è così.” La Raniakova, in particolare, conferma che l’Alex che vediamo in TV è vero: “Il suo essere è vero, lui parla proprio così. Lui è fatto così, è il suo modo di essere questo.” Katarina ha infine ricordato il momento della loro rottura: “Quando l’ho lasciato, quando ho preso quella decisione, per me è stato un sollievo. Finché tu non sai le cose non puoi prendere una decisione.”, ha concluso.

