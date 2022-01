Katarina Raniakova “Delia? Spero lasci Alex Belli per il suo bene”/ “Rapporto malato”

Ospite di Barbara D’Urso a Pomeriggio 5, Katarina Raniakova è tornata a parlare del suo ex marito Alex Belli – “Ancora per pochi giorni”, ha subito chiarito – e delle dichiarazioni fatte nelle ultime ore da Delia Duran, decisa a lasciare definitivamente l’attore. “Io penso che se non è finita oggi finirà a breve, o almeno lo spero per Delia. – ha esordito Katarina – Io l’ho vista molto sofferente, è stata male. Lei oggi non è lucida e non può avere un confronto con Soleil e con quella dialettica se sta così. Alex? Lui sta sempre bene, è sempre in piedi.”

Delia Duran in lacrime lascia Alex Belli: "Basta!"/ La reazione all'aereo per Soleil

L’ex moglie di Belli torna a ricordare i tanti tradimenti subiti e si augura che Delia chiuda definitivamente la storia col suo ex ed esca da quello che ritiene sia un rapporto malato, in cui l’unica a provare reali sentimenti per lui è proprio la Duran.

Katarina Raniakova: “Alex Belli interessato a Soleil solo mediaticamente, nessun amore!”

Katarina Raniakova ritiene che Alex Belli non provi reali sentimenti anche nei confronti della Sorge: “Soleil? A lui piace la situazione mediatica, lui cerca il personaggio non l’amore. Io ho detto subito alle mie amiche che lui avrebbe scelto Soleil per fare un’eventuale storia, perché lei è il personaggio più forte”, ha continuato la modella. Sulla Duran, poi, ha aggiunto: “Io spero che Delia rimanga dentro il più a lungo possibile, concentrandosi su se stessa…” Poi, spinta dalla D’Urso, Katarina ha inviato un messaggio diretto proprio a Delia: “Io le voglio dire che la felicità non è questa e non è neanche amore, questa è malattia, malessere. Se lo lasciasse avrebbe vinto una battaglia.”

Barù a Delia Duran: "Non era meglio una spa in Svizzera?"/ GF Vip "Con medici buoni…"

LEGGI ANCHE:

Barù attacca Delia Duran/ "La storia con Alex Belli puzza. Geniali, strumentalizzate"

© RIPRODUZIONE RISERVATA