Katarina Raniakova e Mila Suarez, ex moglie e ex fidanzata di Alex Belli/ “Falso, traditore. E Delia…”

La sua storia di amicizia/amore con Soleil ha tenuto milioni di italiani con il fiato sospeso. E oggi a Verissimo Alex Belli dovrebbe ricevere urbi et orbi il perdono della (quasi) moglie Delia Duran. Ma non è certo questa la prima volta che le vicende sentimentali dell’ormai ex concorrente del Grande Fratello Vip diventano di dominio pubblico. Ne sanno qualcosa Katarina Raniakova e Mila Suarez, già fiamme dell’attore diventato famoso per aver recitato nella soap Centovetrine.

Alessandro Basciano doccia sexy al Gf Vip/ Ha un debole per Soleil Sorge?

Katarina Raniakova “Alex non è un uomo corretto”

Katarina Raniakova, modella slovacca, con Alex Belli è stata addirittura sposata. Ospite qualche giorno fa di “Casa Chi”, il format web di Alfonso Signorini, la donna però ha fatto comprendere di essersi pentita: “Alex non è un uomo corretto, non ti dice le cose chiare. Vorrebbe una moglie che gli regali sicurezza, ma non vuole rinunciare al resto. Non si comporta nemmeno come un marito e mi dispiace per Delia. Parliamo di un uomo che ama soltanto se stesso. Mentre ho visto Delia tanto sofferente e spero che ci ragioni su e concluda il prima possibile“. La Raniakova ha detto la sua anche sulla voce, ciroclata in questi giorni, secondo cui Alex e Delia sarebbero una coppia aperta: “Gira questa voce, è verissimo. Quando eravamo nel tribunale per la separazione, sono scoppiata a piangere e lui ha detto all’avvocato che avevamo una relazione aperta. Lo accusavo di tradimenti e lui ripeteva che eravamo d’accordo e che avevamo una coppia aperta. Ovviamente non era vero, poi lui si è reso conto di aver fatto una cosa brutta“.

Delia Duran vs Soleil Sorge: "È una stronz* manipolatrice"/ "Non porta rispetto a nessuno"

Mila Suarez,”La storia d’amore tra Alex e Delia finirà. L’amore non esiste tra di loro”

Non meno turbolenta la storia con Mila Suarez, la marocchina che un paio di settimane fa è stata intervistata dal settimanale “Nuovo”, però, a differenza della Raniakova ha messo nel mirino non solo l’ex compagno, ma anche la Duran: “La storia d’amore tra Alex e Delia finirà. L’amore non esiste tra di loro. Non credo a Delia Duran. Per lui una donna è solo un’accompagnatrice, dato che si sente primadonna. Accetta solo donne che siano disposte a stare al suo gioco. E’ inaffidabile: se eravamo insieme era perfetto, ma se mi assentavo allora combinava guai“. Come riportato da “Biccy”, su una cosa la Suarez trova che Alex Belli sia sincero, l’attrazione verso Soleil: “Ragazzi, Soleil comunque gli è piaciuta subito. Lo conosco e il suo sguardo faceva capire tutto. Fidatevi che è rimasto attratto da lei come una calamita giù all’inizio. Sposta il ciuffo e fa lo sguardo languido quando vuole corteggiare qualcuno. La sua maschera sta cadendo, presto si rivelerà per quello che è: un infedele. Lo è stato con la moglie Katarina, poi con me e ora vedrete con Delia. Non è un principe azzurro, ma un traditore“.

LEGGI ANCHE:

Alex Belli e Delia Duran, torna l'amore: vino e baci/ Soleil Sorge è solo un ricordo

© RIPRODUZIONE RISERVATA