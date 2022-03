Katarina Raniakova, ex moglie Alex Belli l’attacca “Ora è irriconoscibile”/ “Prima era pulito e non fumava…

Alex Belli prima del successo: parla l’ex moglie Katarina Raniakova

Manca sempre meno alla data in cui si registrerà la finale del Grande fratello vip in corso, che decreterà il vincitore finale del reality dei vipponi, e nel mezzo del suo silenzio mediatico Alex Belli torna a far parlare di sé, ma stavolta il merito non è tutto suo. Ebbene sì, a far parlare dell’ex gieffino dagli occhi di ghiaccio ora ci pensa l’ex moglie storica, Katarina Raniakova, passata di recente al centro del gossip per aver aver ammesso a mezzo stampa che Belli sia avvezzo ai “tradimenti” in amore e che lui le avrebbe minacciato il suicidio quando lei si è detta convinta di volerlo lasciare per via dell’infedeltà. In un nuovo intervento, concesso a Nuovo tv, Katarina svela l’altra faccia di Alex, quella che lui aveva ai tempi antecedenti al successo raggiunto come volto popolare della tv, quindi da attore di Centovetrine, per poi approdare di recente ai format Mediaset con la sedicente promessa sposa Delia Duran, Temptation island e Grande fratello vip.

“Quando l’ho conosciuto lui non era famoso -esordisce Katarina Raniakova, per poi proseguire- era un ragazzo semplice, pulito, sportivo, non fumava neanche”. Il vizio delle sigarette per Alex Belli sarebbe subentrato più tardi, insieme ad altri lati del suo carattere, emersi a quanto pare -agli occhi di Katarina- di pari passi con i tradimenti in amore, con l’avanzare del successo. Prima della fama , Alex era inoltre dedito ad un hobby artistico, semplice, che coltivava da buon pollice verde nonché ambientalista, si tratta del giardinaggio da balcone.

Katarina Raniakova si apre sulla lovestory con Alex Belli

Nell’intervista inedita, inoltre Katarina Raniakova rivela che con Alex Belli i due potessero frequentare liberamente i rispettivi amici, riferendosi ai primi anni della loro relazione, quando si vivevano a distanza a causa degli impegni di lavoro- per poi aggiungere che i problemi tra loro sono sorti in un momento successivo. O meglio quando Alex si trasferì in pianta stabile a Milano e lui era tenuto spesso a giustificarsi con lei rispetto a quello che voleva fare. Inoltre, la modella dalle origini slovacche non nasconde che ai tempi della storia con Alex non esisteva per la coppia la concezione di “amore libero”, affiorata invece nella promessa di nozze alla base del rapporto tra l’attore e Delia Duran.

Nell’ultimo periodo, intanto, Katarina e Alex hanno ufficialmente divorziato e nella nuova diretta di Pomeriggio 5, in onda il 1° marzo 2022 su Canale 5, lei ha avuto modo di rivedere l’attore in un collegamento dallo studio tv, con lui e l’amica del cuore Stella Starlight collegati da una camera sharing dall’Egitto. Tuttavia, tra i due ex storici si è palesata un’aria di indifferenza astrale, mentre Belli si rivolgeva alla conduttrice, Barbara D’Urso: “Ciao Barbara un saluto dall’Egitto. Sono qui con Stella che è il mio alter ego. So che lei è uscita con Amedeo Goria e sono felice, ho molto rispetto di lui, che è un grande uomo, un ottimo giornalista”.



