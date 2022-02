Katarina Raniakova ex moglie Alex Belli/ “Lui al GF? Copione già visto: finirà che..”

CHI È KATARINA RANIAKOVA

Per quattro anni, dal 2013 al 2017, è stata la compagna di vita di Alex Belli: oggi, invece, volano gli stracci e anche per questo motivo l’ospitata di questo pomeriggio del 39enne attore e personaggio televisivo, volto noto delle reti Mediaset, sarà l’occasione per riaccendere i riflettori su Katarina Raniakova, sua ex moglie. Per il protagonista di una fortunata soap opera sulle reti del Biscione, infatti, si tratta di un ritorno negli studi di “Verissimo” e durante la chiacchierata con la padrona di casa, Silvia Toffanin, scopriremo cosa ha da dire in merito alle accuse che la donna gli ha rivolto negli ultimi tempi.

Di recente, infatti, Katarina Raniakova ha fatto di Belli un ritratto molto poco edificante, accennando al fatto che l’ex compagno, da cui precisa non essere ancora divorziata, ama le donne straniere. Anzi, a suo dire le scenate e gli approcci di Alex nella Casa del “Grande Fratello VIP” risponderebbero di fatto a un copione già visto e prevedibile: “Io sono convinta che lì dentro ami Soleil e che quando uscirà amerà Delia e che poi quando andrà a fare un lavoro a Marrakech amerà quella che sarà lì” aveva detto Katarina, tirando un ultimo siluro all’ex marito quando ha aggiunto che lui guarderebbe tutte le donne solo per “vedere se loro lo guardano”.

KATARINA RANIAKOVA, EX MOGLIE DI ALEX BELLI: LA POLEMICA CON STELLA ‘STARLIGHT’ E…

Inoltre negli ultimi giorni la bionda ex compagna di Alex Belli è stata protagonista di un duro scontro con Stella detta “Starlight” in merito proprio a un presunto tradimento del 39enne. La Katarina Raniakova già in passato aveva accennato a delle scappatelle che lei aveva scoperto e nonostante queste aveva deciso di restare al suo fianco prima di arrendersi definitivamente. Da allora di acqua sotto i ponti, vale a dire Mila Suarez e poi l’attuale compagna, Delia Duran, ne è passata: ma secondo Katarina Raniakova Alex non sarebbe mai cambiato e in una recente puntata di “Pomeriggio 5” l’ex moglie dell’attore visto in “Centovetrine” ha avuto un diverbio con la stylist di Belli, Stella “Starlight”.

Stella ha negato di aver frequentato Alex a sua insaputa quando ancora erano sposati, chiedendo polemicamente conto a Katarina delle sue parole e, nel caso di, portare delle prove a supporto della sua tesi. “Certo che l’ho visto, ma non avevamo nessuna relazione segreta e non era il ‘vedersi’ che intendi tu…” ha proseguito, negando ogni insinuazione dell’altra donna e concludendo che ci sono tanti modi per “vedersi” con una persona. Infatti poco prima la Raniakova aveva accennato a una rivelazione di una sua donna delle pulizie in merito a una persona venuta in casa loro e che sarebbe stata proprio Stella. Dove sta dunque la verità?



