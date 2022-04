Katarina Raniakova, ex moglie Alex Belli/ “Matrimonio finito per un motivo grave”

Katarina Raniakova, ex moglie di Alex Belli, durante la permanenza dell’attore nella casa del Grande Fratello Vip 2021, ha svelato diversi dettagli sui motivi che hanno portato alla fine del suo matrimonio. Negli ultimi sei mesi, la vita privata di Alex Belli che, questa sera, nel corso della nuova puntata de La pupa e il secchione Show 2022 indosserà, per una sera, i panni del pupo, è stata al centro del gossip. Oltre al suo rapporto con Delia Duran, le varie trasmissioni televisive, si sono occupate anche del suo matrimonio con Katarina Raniakova, finito da diversi anni.

Proprio la Raniakova, spesso ospite di Barbara D’Urso all’interno delle varie puntate di Pomeriggio 5, ha raccontato dettagli inediti degli anni vissuti accanto all’attore. La bellissima modella ha così svelato il motivo che l’ha spinta a chiudere definitivamente il matrimonio con Belli voltando pagina e cercando la felicità altrove. Stando a quello che ha raccontato la Raniakova nella puntata del 4 marzo di Pomeriggio 5, il matrimonio non sarebbe finito per i tradimenti, ma per un motivo più grave.

Katarina Raniakova, ex moglie Alex Belli: “Ecco perchè è finito il nostro matrimonio”

Katarina Raniakova, a Pomeriggio 5, ha raccontato che il matrimonio con Alex Belli è finito nel momento in cui l’attore non l’ha accompagnata al funerale del nonno. “In pratica quando è morto mio nonno lui mi ha lasciata andare al funerale da sola fuori dall’Italia”, ha raccontato la modella. “Quando morì mio nonno presi la macchina e da sola guidai a lungo. Lui invece è rimasto in Italia e ha fatto una festa […]Lì ho capito che io non potevo contare su di lui e non avevo una famiglia in Italia”, ha aggiunto la Raniakova.

Dopo quell’episodio, il matrimonio tra Katarina Raniakova e Alex Belli che, fino a quel momento aveva superato anche dei tradimenti (“Io non l’ho lasciato negli anni in cui mi ha tradita, perché poi tornava indietro in lacrime a dirmi che eravamo un famiglia” ndr) si ruppe inevitabilmente.











