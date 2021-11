Katarina Raniakova, ex moglie Alex Belli: “Non abbiamo divorziato”/ “Delia Duran non è sua moglie”

Katarina Raniakova, ex moglie di Alex Belli, rompe il silenzio inviando un messaggio a Deianira Marzano che ha poi reso pubblico il contenuto attraverso una storia pubblicata sul suo profilo Instagram. Il pubblico ha conosciuto Katarina Raniakova durante la partecipazione di Alex Belli all’Isola dei Famosi. Sono passati anni e il matrimonio con la bellissima Katarina finì. Nella vita dell’attore, dopo la storia con Mila Suarez, è arrivata Delia Duran con cui è convolato a nozze lo scorso giugno.

Un matrimonio che sta affrontando la prima crisi dopo l’ingresso di Alex Belli nella casa del Grande Fratello Vip 2021. L’attore, infatti, è sempre più vicino a Soleil Sorge al punto che Delia Duran gli ha già fatto recapitare un messaggio con cui ha espresso la propria delusione per ciò che sta accadendo. Nel corso della nuova puntata del reality show dovrebbe esserci il tanto, atteso confronto, ma Katarina Raniokova sgancia la bomba svelando a Deianira Marzano di non aver mai divorziato da Alex Belli.

Katarina Raniakova: “Sono io la moglie di Alex Belli”

Katarina Raniakova, attraverso un messaggio inviato a Deianira Marzano, svela che il divorzio tra lei e Alex Belli non c’è ancora stato. “Sono Katarina, la moglie di Alex. La prima e l’unica perché noi non siamo ancora divorziati. Quindi per ora non si potrebbe nemmeno sposare per quanto ne so. Io sono la sua prima moglie con rito in comune e non siamo ancora divorziati comunque”, ha scritto la Raniakova.

La replica di Delia Duran non è ancora arrivata così come quella di Alex Belli che potrebbe essere informato della questione da Alfonso Signorini nel corso della nuova puntata del Grande Fratello Vip 2021 in onda questa sera su canale 5.

