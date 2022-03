Katarina Raniakova, ex moglie Alex Belli/ “Tradimenti? Non solo, una volta mi ha…”

Katarina Raniakova è ormai anche legalmente l’ex moglie di Alex Belli. I due hanno divorziato ufficialmente poche settimane fa, evento che la donna ha annunciato con gioia anche in diretta a Pomeriggio 5, dove spesso è ospite ultimamente proprio per commentare le azioni di Alex al Grande Fratello Vip. Proprio queste ospitate hanno date alla Raniakova occasioni per rivelare nuovi dettagli sul loro rapporto al tempo del matrimonio e retroscena che hanno portato alla fine della storia d’amore.

Katarina ha infatti raccontato di una vera e propria evoluzione in negativo vissuta da Alex dal momento in cui l’ha conosciuto fino ad oggi. Come svelato a Nuovo Tv, “Quando l’ho conosciuto lui non era famoso. Era un ragazzo semplice, pulito, sportivo, non fumava neanche le sigarette”, ha ammesso Katarina, cosa d’altronde confermata anche nel salotto di Barbara D’Urso.

Katarina Raniakova e i nuovi dettagli sulla rottura con Alex Belli: “La goccia che ha fatto traboccare il vaso…”

Katarina Raniakova ha inoltre dichiarato che, al tempo del loro matrimonio, Alex Belli non ha mai parlato di amore libero. Il loro era invece un rapporto esclusivo anche se, col tempo, la donna ha poi scoperto i suoi tradimenti. Eppure non è questo che ha portato alla fine della loro storia. Di recente, a Pomeriggio 5, Katarina ha svelato: “La goccia è stata quando è morto mio nonno e lui mi ha fatto andare al funerale da sola. Io non l’ho lasciato in quegli anni quando mi tradiva perché lui tornava e mi diceva che eravamo una famiglia e che dovevamo rimanere insieme perché avevamo solo l’un l’altra.” Quando, però, è stata abbandonata in un momento così drammatico, Katarina ha compreso che quelle parole non erano affatto sincere.

