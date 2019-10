Katarina Raniakova, ex moglie Alex Belli/ “Una delle delusioni della mia vita”

Katarina Raniakova è l’ex moglie di Alex Belli, protagonista dell’ultima puntata di Temptation Island Vip 2019 con la nuova compagna Delia Duran. Dopo quattro anni d’amore l’idillio è finito per i tradimenti dell’ex attore di Centovetrine inizialmente smentiti e poi successivamente confermati come ha raccontato lo stesso attore. “Questa cattiveria che lei mi riversa addosso è molto gratuita – ha detto Belli negli studi di Domenica Live poco tempo dopo la fine del matrimonio rivelando – “quando sono tornato dall’Isola ho subito dei ricatti. Il mio ufficio stampa mi ha consigliato di fare un articolo per far smettere questi atti ricattatori, e infatti io ho ammesso il tradimento e i ricatti sono finiti”. Dopo la fine del matrimonio l’attore si è legato dapprima alla modella Mila Suarez, ma poco dopo la storia è naufragata e ha ritrovato la serenità tra le braccia di Delia Duran. Anche questa volta però Alex ha concluso la storia con Mila nel peggiore dei modi con la ex moglie che sui social ha commentato le scenette andate in scena al Grande Fratello 16.

Katarina Raniakova: “Alex Belli non può avere figli”

“Quello che è successo ieri al GF è tristissimo. Litigare per un uomo così… Mila lo sapeva molto bene con chi è perché io le avevo mandato messaggi che mi mandava lui mentre già stava con lei e perché non ha senso, non dico neanche cosa diceva di lei. Purtroppo io penso nella sua follia lui vorrebbe tenersi tutte le donne. La Delia dovrebbe stare tranquilla perché purtroppo non durerà per sempre”. Non solo, la ex moglie di Alex Belli in un lungo sfogo pubblicato sui social ha toccato anche un argomento molto delicato: la possibilità di Alex Belli di poter diventare padre. “Poi ragazze non vi fate prendere in giro con il discorso di fare figli. Lui non può averli. Fidatevi, abbiamo fatto qualsiasi cosa per avere un figlio. Non vi fate portare dai medici, prendere ormoni e fare cure. È una cosa molto triste e io ci ho sofferto tanto ma vi prego, non vi fate prendere in giro. Alla fine, io penso che se qualcuno superiore ha pensato che lui non può averli, ci sarà un motivo. I figli non si fanno così con una donna e poi un mese dopo dire di amare un’altra”.

Alex Belli: “Katarina? Una delle delusioni più grandi della mia vita”

Alex Belli ha prontamente replicato alle parole dell’ex moglie: “Cara Katarina, mi fa piacere apprendere come davanti alla possibilità di un’ospitata televisiva, sei pronta anche tu, che ritenevo una persona con certi principi, ad affrontare un discorso tanto delicato quanto privato. Ma in questa vita ormai non mi stupisco di niente!”. Anzi l’attore, che è stato legato per otto anni alla modella slovacca, ha voluto precisare come mai non sono arrivati mai dei figli: “non sono arrivati un po’ per colpa mia e un po’ per colpa sua. Nel mio caso specifico non c’è sterilità. Con lei la fecondazione non è avvenuta a causa di una incompatibilità genetica”. Belli parlando poi delle parole della ex moglie ha detto: “mirava a farsi invitare in tv e prendere due lire, non so…La sua è stata un’uscita totalmente gratuita, pessima e inutile, a rischio di diffida e querela. Una delle delusioni più grandi della mia vita”. Oggi Alex Belli è felice accanto a Delia Duran con cui ha superato anche la prova di Temptation Island Vip 2019!



