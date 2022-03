Katarina Raniakova, ex moglie di Alex Belli: “Soleil mi è piaciuta”/ “Una signora…”

Katarina Raniakova, ex moglie di Alex Belli, durante il Grande Fratello Vip 2021, è stata spesso ospite di Pomeriggio 5 per commentare il triangolo tra Soleil Sorge, Alex e Delia Duran. Nel corso delle varie interviste rilasciate ai microfoni di Barbara D’Urso, la modella si è anche scontrata con Stella, l’amica di Belli che ha spesso difeso l’attore dalle critiche durante la sua permanenza nella casa di Cinecittà. Se di Alex Belli, Katarina ha parlato spesso in questi mesi svelando anche dettagli sui motivi della fine del suo matrimonio, di Soleil Sorge non aveva ancora detto nulla. Almeno fino a ieri.

Nel corso della puntata di Pomeriggio 5 dell’11 marzo, Barbara D’Urso, nella seconda parte del programma, ha dato ampio spazio ai fatti accaduti durante la semifinale del Grande Fratello Vip concentrandosi sul ritorno in casa di Soleil Sorge e sul suo incontro in studio con Alex Belli. Di fronte alle immagini, Katarina Raniakova ha così espresso la propria opinione anche sull’influencer.

Katarina Raniakova: “Soleil Sorge è stata una grandissima signora”

L’ex moglie di Alex Belli promuove Soleil Sorge e l’atteggiamento che ha avuto durante la semifinale del Grande Fratello Vip 2021. “Ho visto Soleil che ieri sera si è comportata come una grandissima signora, devo essere sincera. Mi è piaciuta. […] Cosa penso invece di Mila Suarez? Mi sta simpatica, ma non la conosco bene. Però una volta le ho scritto”, ha raccontato la Raniakova a Barbara D’Urso.

La modella, inoltre, ha svelato un retroscena sulla collana con una medaglietta con incisa la formula di Dirac (equazione dell’amore) che Belli ha regalato a Soleil. “No a me Alex non ha mai regalato una collana come quella che ha fatto a Delia e Soleil. Però mi ha fatto tante collanine e medagliette, in questo devo dire che il mio ex è molto generoso. Fa regali a tutti i suoi amici, anche a Stelle avrà fatto tanti regali. Questa collana in particolare non me l’ha fatta, però ne ho una che poi ha regalato identica a Mila e a Delia“, ha confessato la Raniakova.

