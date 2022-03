Katarina Raniakova “Non ho lasciato Alex Belli per i tradimenti”/ “È finita quando…”

Si torna a parlare di Alex Belli in diretta a Pomeriggio 5. In studio Katarina Raniakova e Stella si scontrano quando la prima tiene a sottolineare che tutta questa storia dell’amore libero non è un bell’esempio. “Non è che si parla di loro perché hanno preso un premio Oscar o Nobel. – ha esordito Katarina – Hanno solo creato un interesse per una cosa che tutti vogliono vedere ma non vuol dire che sia una cosa bella o che gli altri vorrebbero. Questa non è una cosa educativa che stanno facendo loro, quindi attenzione!”

Stella, però, non resta in silenzio e replica: “Ma allora perché guardi se non sei interessata? Nessuno ti obbliga a guardare e a seguirci! Perché sei ancora lì a parlare di Alex, quello che dici è in contrapposizione con quello che fai!” “Ma infatti non vi seguo, né te, né Alex, né Delia. – tiene a chiarire la Raniakova in diretta – Io sto semplicemente commentando da persona libera una situazione che avete creato voi”.

Katarina Raniakova svela quand’è davvero finita con Alex Belli: “Da sola al funerale di mio nonno”

È poi Barbara D’Urso a chiedere a Katarina Raniakova qual è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso, portandola a lasciare per sempre Alex Belli. Lei racconta una parentesi molto dolorosa e più che chiara: “La goccia è stata quando è morto mio nonno e lui mi ha fatto andare al funerale da sola. Io non l’ho lasciato in quegli anni quando mi tradiva perché lui tornava e mi diceva che eravamo una famiglia e che dovevamo rimanere insieme perché avevamo solo l’un l’altra.” La donna ha quindi concluso con amarezza: “Al funerale di mio nonno, quando ho guidato da sola con i gatti il giorno di Capodanno, lui è rimasto in Italia a fare festa. Mi sono ritrovata davanti alla bara di mio nonno da sola con accanto mia sorella e il marito. Lì ho capito che non avevo davvero una famiglia in Italia”.

