Katarina Raniakova “Non sono più moglie di Alex Belli”/ “Aereo a Delia? La manipola”

Katarina Raniakova torna ospite di Barbara D’Urso nella nuova puntata di Pomeriggio 5 e lo fa esordendo con un importante annuncio: “Non sono più la moglie di Alex Belli”. Due giorni fa sono stati infatti firmati i documenti per il divorzio, dunque la loro separazione è ora ufficiale. In studio c’è anche Stella, ormai nota stylist di Alex Belli, che la invita a stare in silenzio “ora che non sei più la moglie, basta! Sei sempre qui a parlare male di lui!”, tuona la donna.

Barbara D’Urso ha quindi mostrato in video il messaggio aereo che Alex Belli proprio oggi ha fatto volare sulla Casa del Grande Fratello Vip con una dedica d’amore per Delia: “Sei tu l’unica donna della mia vita”. La conduttrice di Pomeriggio 5 ha quindi chiesto a Katarina il suo parere su questo gesto e la Raniakova ha espresso il suo duro giudizio: “Fa bastone e carota. Una sorta di manipolazione che lui fa con tutte le donne.”, ha dichiarato la donna. Katarina ne è convinta che quella di Alex sia tutta una macchinazione, d’altronde già utilizzata in passato anche nei suoi confronti.

