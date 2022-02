Katarina Raniakova Vs Stella/ “Giochi sessuali con più partecipanti delle olimpiadi”

Si scatena a Pomeriggio 5 una nuova discussione tra Katarina Raniakova, ex moglie di Alex Belli, e Stella, stylist dell’attore. Al centro della discussione il ritorno di Alex nella Casa del Grande Fratello Vip e il suo rapporto con Delia Duran che in studio solleva opinioni disparate ma piuttosto critiche. Tra Katarina e Stella però c’è una chiara tensione che viene acuita quando la prima lancia una stoccata piuttosto pesante alla stylist, dicendo in diretta: “Stella ha partecipato a giochi sessuali dove c’erano più partecipanti che alle olimpiadi”. Una frase che spiazza Barbara D’Urso e fa calare il gelo in studio per qualche istante, prima che sia proprio Stella a stemperare, dicendo “Non mi provocare, non cado in queste provocazioni”.

Le due donne continuano a punzecchiarsi a Pomeriggio 5. Katarina, d’altronde, ricorda a Stella che è stata proprio lei a parlare di rapporti in questo senso, ed è proprio l’ex moglie di Alex Belli a commentare poi le immagini di Delia e l’attore che arrivano dalla Casa. “Ha una confusione mentale pazzesca, prima dice lasciamo andare non mi stare attaccato, poi gli chiede un caffè, un percorso senza senso!” ha dichiarato la Raniakova, commentando l’atteggiamento della Duran.

