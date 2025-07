I Principi del Galles hanno scelto una meta esclusiva per le loro "ferie", una vacanza che costa un vero patrimonio: tutti i dettagli

Kate e William sono finiti al centro delle critiche dei sudditi per l’ultima vacanza, giudicata da molti troppo esosa per le casse reali e quindi del popolo britannico. I principi del Galles, con i loro tre figli, per quest’estate hanno scelto di fare un giro delle splendide isole greche a bordo di uno yacht da sogno.

E, stando ai dettagli di questa vacanza “reale”, pare che William e Kate davvero non abbiano badato a spese per organizzare le loro vacanze estive, dalla barca da mille e una notte, fino al jet privato, a quanto pare non hanno avuto alcun problema a far “quadrare i conti”. Conti che, però, avrebbero fatto storcere il naso ai sudditi che non avrebbero gradito il numero di vacanze che i principi del Galles hanno fatto dall’inizio dell’anno, questa sarebbe la quarta da quando è iniziato il 2025.

Le vacanze di William e Kate, la meta scelta e i costi

William e Kate per queste vacanze estive hanno scelto la Grecia e nello specifico un bel giro su un super yacht extra lusso tra le isole ioniche. Uno dei modi preferiti dai reali per viaggiare, così da poter godersi relax e privacy, lontano da occhi indiscreti. Ma quanto è costato questo viaggio?

A detta delle critiche i costi sarebbero stati eccessivi, soprattutto perché pesano sulle casse dello Stato. Si parte dal jet privato usato dai principi del Galles, dai figli e dal personale per raggiungere la Grecia, poi la spesa delle guardie del corpo, il trasferimento al porto di Cefalonia a bordo di un van, anche questo dotato di ogni confort e infine il noleggio del super yacht.

Per la loro vacanza in famiglia William e Kate hanno voluto il meglio, il maxi-yacht Opera dello sceicco Abdullah bin Zayed di Abu Dhabi. Un’imbarcazione di 146 metri che a bordo ha praticamente di tutto, così da rendere inutile scendere a terra e poter godere di ogni confort in alto mare. Questo scafo ha un valore di 450 milioni di euro, i principi del Galles pagheranno le spese per poterlo utilizzare, ma non è noto a quanto ammontano. A giudicare dal costo dello yacht e dalla sua grandezza, sicuramente i “costi di gestione” non saranno bassi.

Proprio per questo molti sudditi non avrebbero gradito quella che è stata giudicata l’ennesima vacanza dei principi del Galles che, da gennaio, si sarebbero concessi più di un viaggio lussuoso. Il primo dell’anno è stato a gennaio, quando la famiglia si è goduta un soggiorno sulle Alpi francesi. A febbraio i reali sono stati nell’isola privata delle Antille, Mystique, a loro tanto cara, dove il costo di una residenza extra lusso è di 40mila euro a settimana. A Pasqua William e Kate sono tornati a sciare con i figli sempre sulle Alpi francesi e ad aprile sono stati fuori praticamente tutto il mese, fatta eccezione per 4 giorni in cui c’erano impegni importanti cui non potevano mancare. E adesso è arrivata la vacanza estiva da sogno in Grecia, che starebbe creando un po’ di malumore tra i sudditi.