Kate Micucci: “Ho un cancro ai polmoni e non ho mai fumato”/ La star di The Big Bang Theory operata: come sta

Kate Micucci, star di The Big Bang Theory, operata per un tumore ai polmoni

L’attrice Kate Micucci, nota fra l’altro per aver interpretato Lucy nella celebre sitcom The Big Bang Theory, ha rivelato di avere un tumore ai polmoni. La comica 43enne lo ha comunicato su TikTok, in un video in cui spiega di essere stata operata. “Questo non è un TikTok, è un SickTok”, esordisce Kate nel filmato social.

Gianfranco Vissani: “Giorgia Meloni porterà tanti cambiamenti in Italia”/ “Carne sintetica? E’ una vergogna!"

Spiega dunque di essere in ospedale e di aver subito un’operazione, sottolineando il fatto di non aver mai toccato una sigaretta in vita sua: “Ieri ho subito un intervento chirurgico per un cancro ai polmoni. È davvero strano perché non ho mai fumato una sigaretta in vita mia, quindi è stata una sorpresa”. Kate Micucci spiega tuttavia che la diagnosi è stata precoce, cosa che dunque l’ha salvata.

Marco Maddaloni: "Mia moglie Romina? Un colpo di fulmine"/ "Uscivo da una storia di 5 anni e..."

Come sta Kate Micucci dopo l’operazione?

“I medici l’hanno preso presto, l’hanno tirato fuori: sto bene”, ha dichiarato l’attrice nel filmato che ha fatto il giro del web. Micucci ha infatti spiegato che tutto è stato scoperto attraverso degli esami del sangue di controllo. Nell’esito qualcosa però non quadrava: “Avevo un valore molto alto. – ha spiegato l’attrice – Così sono andata da un medico che mi ha fatto una risonanza magnetica.” Da lì la scoperta: “Ha controllato il cuore e in questo modo ha notato una macchia nel polmone”. Una scoperta che l’ha portata a correre ai ripari e, dunque, all’immediata operazione.

"Stefano De Martino furioso per le dichiarazioni di Belen a Domenica In"/ L'indiscrezione bomba

Una scoperta che è stata ancor più una sorpresa per Kate Micucci in quanto non fumatrice. Stando però a quanto spiega l’American Cancer Society, come sottolinea Vanity Fair, questo può dipendere dall’esposizione al fumo passivo, dall’inquinamento, dalla storia familiare e da altri fattori.











© RIPRODUZIONE RISERVATA