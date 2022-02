Kate Middleton choc: cappotto da 3.600 euro/ Scelta imposta da protocollo…

Kate Middleton è famosa per il suo stile, ma anche per essere molto parca con le spese. Ovviamente, essendo una futura regina, il suo guardaroba è pieno di capi costosissimi e d’ alta sartoria. La moglie di William, però, ha abituato la corte, e il mondo intero, a vederla anche con abiti riciclati e low cost. Dimostrando come, con un po’ di fantasia e buon gusto, si può essere eleganti a prescindere. Per l’incontro con la Regina Margrethe di Danimarca, però, Kate ha voluto “osare”.

La Duchessa, infatti, ha deciso di sfoggiare un cappotto nuovo, esclusivo: un capo firmato Catherine Walker, dal costo di 3mila sterline (3.593 euro). E dire che, al suo arrivo, invece, aveva deciso di sfoggiare una giacca rossa di Zara. Un capo dunque low cost e già indossato in altre occasioni… Come è da sua abitudine!

KATE MIDDLETON, IL CAPPOTTO-GIOIELLO NON È UNA SUA SCELTA…

Poi, “il colpo di scena”! Kate Middleton si è mostrata con l’esclusivo cappotto in tweed grigio con inserti in velluto nero sul collo e sui polsi. Doppio petto e spalle strutturate come una giacca militare. Il modello, firmato Catherine Walker, stilista molto amata da Kate, è ispirato infatti alle redingote navali del 18esimo secolo. Da evidenziare che la scelta del cappotto gioiello, costato – ricordiamolo – più di 3mila euro, molto probabilmente, non è stata dettata da un “capriccio”, quanto piuttosto dal protocollo.

Ai membri della Famiglia Reale britannica, infatti, è vietato togliersi i soprabiti in pubblico. Ecco dunque la decisione di optare, per l’appuntamento con Margrethe e Mary di Danimarca, per un capo che potesse farle anche da abito. Il tutto abbinato a un paio di guanti neri e una borsa con manico di Mulberry. “Riciclati”, invece, i gioielli. Kate ha indossato gli stessi del giorno precedente: orecchini Cha Cha e collana di Monica Vinader. Grazie a una folata di vento, è stato possibile intravedere anche il resto del look: una semplice, ma super trendy longuette nera. Un look da cui, ancora una volta, trarre ispirazione, ognuna con il proprio budget.



