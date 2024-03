Kate Middleton, come sta dopo l’operazione all’addome/ Sorriso accennato in volto dopo la paura: la foto

Kate Middleton, prima foto dopo l’operazione: come sta la Principessa

Come sta realmente Kate Middleton, dopo l’intervento all’addome risalente a gennaio? Le condizioni di salute della Principessa del Galles destano non poche preoccupazioni a Corte, e anche i sudditi iniziano ad insospettirsi e domandarsi quale sia la verità. La moglie di William d’Inghilterra, subito dopo l’operazione, ha dovuto affrontare un periodo di convalescenza che, tuttavia, prosegue ancora oggi. Un periodo piuttosto lungo e, ad alimentare la preoccupazione nel Regno Unito, e il silenzio di Buckingham Palace sul suo stato di forma.

Clara Soccini: “Sanremo 2024 mi ha cambiato la vita”/ “Grazie a 'Mare Fuori' non ho lasciato la musica…”

Tuttavia, nelle ultime ore, è stata pubblicata una foto (resa nota in esclusiva dal settimanale Chi per l’Italia) che mostra Catherine per la prima volta dopo il ricovero. La Principessa è stata fotografata mentre si trova in auto, guidata dalla madre Carole, in giro per il parco del Castello di Windsor, come specificato dal settimanale. Il suo volto appare emaciato e i suoi occhi sono nascosti da un paio di occhiali da sole, ma un sorriso accennato fa ben sperare i sudditi.

Brando, lite con Raffaella e Beatriz a Uomini e Donne/ "Se dovessi essere la scelta sarei un no"

Kate Middleton in convalescenza, Re Carlo malato: situazione complicata a Corte

La prima foto di Kate Middleton dopo l’intervento all’addome è dunque un segnale importante, ma non definitivo. Rimane infatti alta la preoccupazione per le sue condizioni di salute, ma questa foto almeno spegne in parte speculazioni e false voci sulla Principessa, che la davano addirittura in coma e in punto di morte. Niente di tutto questo, come dimostra lo scatto che ritrae Catherine, in quella che è la sua prima apparizione dal giorno di Natale.

Intanto, come ricostruisce il settimanale Chi, la situazione a Corte si fa complicata. Anche Carlo III sta facendo i conti con uno stato di forma non ottimale, dal momento che gli è stato diagnosticato un tumore. Gestire ora gli impegni ufficiali spetta dunque Camilla, che tuttavia avrebbe deciso di prendersi alcuni giorni di pausa per staccare la spina e poi riprendere la sua attività, in attesa che il sovrano si ristabilisca. William, intanto, si districa tra impegni di Corte e la cura dei figli, in questo difficile momento che vede la moglie ancora in convalescenza.

Diletta Leotta: “Matrimonio con Loris Karius? Ci sposiamo a giugno!”/ L’annuncio ad ‘E’ sempre mezzogiorno’

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 𝑪𝒉𝒊 (@chimagazineit)













© RIPRODUZIONE RISERVATA