Kate Middleton, come sta: sarà operata di nuovo?/ “William preoccupato, è sul punto di esplodere”

Kate Middleton potrebbe essere sottoposta a un nuovo intervento chirurgico, ma non ci sono certezze sulle sue condizioni di salute, anche perché si stanno rincorrendo voci contrastanti sulla sua battaglia contro il cancro. Fonti vicine a Kensington Palace riportano le preoccupazioni del principe William e Re Carlo, anche perché i cicli di chemioterapia preventiva a cui si sta sottoponendo la principessa del Galles la starebbero mettendo a dura prova a causa degli effetti collaterali.

Eppure, circolano altre notizie dalle quali si apprende che Kate Middleton sarebbe stata avvistata nei giorni scorsi in giro con la famiglia, motivo per il quale alcune fonti non ufficiali riferiscono che potrebbe tornare agli impegni ufficiali ad autunno, nonostante la Royal Family e gli addetti ai lavori reali abbiano precisato che non sono state definite date precise per il “ritorno”. Tra le indiscrezioni “positive” includiamo quelle di Vanity Fair, secondo cui la moglie di William potrebbe essere arrivata ad un punto di svolta con la terapia e si sentirebbe meglio: ad esempio, starebbe ben tollerando i farmaci, ma comunque non avrebbe fretta di tornare a lavorare, restando focalizzata sul suo pieno recupero, visto che sta affrontando una fase complicata.

MISTERO SULLE CONDIZIONI DI SALUTE DI KATE MIDDLETON

D’altra parte, non possono essere ignorate le indiscrezioni raccolte dalla giornalista Concha Calleja, secondo cui invece per Kate Middleton non solo il peggio non è passato, ma non sarebbe neppure arrivato, perché i cicli di chemioterapia terminano non prima del mese di agosto, ma Kate dovrebbe sottoporsi ad un’altra operazione chirurgica entro la fine dell’anno. A ciò si aggiunge quanto riferito da un’altra giornalista spagnola, la quale ha spiegato che il principe William sarebbe sul punto di “esplodere”, poiché nutrirebbe forti preoccupazioni sulle condizioni della moglie, la cui malattia, associata a quella del padre e alle pressioni che sta vivendo, lo avrebbero gettato in uno stato di profonda angoscia.

Ma come dicevamo, le voci sono contrastanti, quindi, al momento non è chiaro se Kate Middleton stia effettivamente meglio o se debba essere operata di nuovo. Di sicuro, può contare sul supporto della Famiglia Reale e dei sudditi, che la stanno inondando di lettere per esprimerle affetto e vicinanza, nella speranza di rivederla presto sulla scena pubblica.











