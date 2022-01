Kate Middleton compie 40 anni/ Futura regina, da 2 decenni ama il principe William

Kate Middleton compie 40 anni: la moglie del principe William, al quale ha detto “sì” nel 2011, ma con cui è fidanzata (non ufficialmente) dal 2001, festeggia quest’oggi, domenica 9 gennaio 2022, il suo quarantesimo compleanno. Una ricorrenza importante per uno dei componenti della Royal Family indubbiamente più amati dai sudditi britannici, che hanno identificato in lei non soltanto una consorte e una mamma perfetta (ha tre figli: George Alexander Louis, Charlotte Elizabeth Diana e Louis Arthur Charles), ma anche la futura regina d’Inghilterra, titolo che acquisirà automaticamente quando William erediterà la corona.

La Duchessa di Cambridge ha resistito anche alle voci invidiose del gossip, che in questi anni hanno provato a creare fenditure nel rapporto tra Kate e William, alimentando anche i rumors circa un presunto flirt tra il principe e la Marchesa Rose Hanbury e la “rivalità” con Meghan Markle, sposa del cognato Harry. Uscita indenne dai marosi della vox populi, Kate Middleton è una donna forte e ammirata, anche se, per colpa della pandemia di Coronavirus, non sono previsti sontuose celebrazioni a Buckingham Palace, né suoneranno a festa per lei le campane dell’Abbazia di Westminster: così è stato deciso, con le sole eccezioni riservate alla Regina Elisabetta e al figlio Carlo.

KATE MIDDLETON: STORIA DELLA FUTURA REGINA D’INGHILTERRA

La storia di Kate Middleton, 40 anni oggi, è da sogno o, se preferite, da film. Nata a Reading e cresciuta a Chapel Row, un villaggio vicino Newbury, nel Berkshire, ha studiato Storia dell’Arte in Scozia, presso l’Università di St. Andrews, luogo in cui ha incontrato il principe William nel 2001, anche se il loro fidanzamento ufficiale è stato annunciato dopo 9 anni dal loro incontro, nel novembre del 2010, sei mesi prima delle nozze.

La giovane Kate non ha nobili origini, dal momento che suo papà, Michael Francis Middleton, e sua madre, Carol Elizabeth Goldsmith, erano due ex assistenti di volo della British Airways, soltanto successivamente divenuti milionari, dopo aver fondato nel 1987 la “Party Pieces”, società specializzata nella vendita per corrispondenza di accessori per feste. Ricordiamo inoltre ai nostri lettori che Kate ha anche una sorella, Philippa Charlotte, detta Pippa (classe 1983), balzata agli onori delle cronache per avere ricoperto il ruolo di damigella, sorreggendo lo strascico dell’abito da sposa della sorella. Non va infine dimenticato James William Middleton, fratello di Kate e Pippa, venuto alla luce nel 1987.

