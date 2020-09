Kate Middleton è incinta del quarto figlio?/ “Il Principe William preoccupato…”

Kate Middleton è incinta del quarto figlio? In Inghilterra, continuano i rumors sulla presunta, quarta gravidanza della moglie del Principe William anche se, finora, i diretti interessati non si sono pronunciati sull’argomento. Già mamma di George, Charlotte e Luise, la Duchessa di Cambridge sarebbe nuovamente in dolce attesa anche se, per il momento, si tratta di rumors non ancora confermati. Tuttavia, la presunta gravidanza della Middleton è oggetto di dibattito in Inghilterra con i giornalisti esperti delle vicende dei membri della famiglia Reale che continuano a rilasciare dichiarazioni. L’ultima a parlarne è stata la giornalista Victoria Arbiter che, ai microfoni di ABC News, ha raccontato della presunta preoccupazione del Principe William qualora le indiscrezioni sulla dolce attesa della moglie dovessero rivelarsi vere.

Kate Middleton, una patologia mette a rischio la gravidanza?

Secondo quanto fa sapere la giornalista Victoria Arbiter, una patologia di cui soffrirebbe Kate Middleton potrebbe mettere in pericolo la gravidanza qualora fosse realmentle in dolce attesa. “Sì, il principe è molto preoccupato. Se fosse incinta, la sua gravidanza potrebbe essere a rischio. La sua patologia non è da sottovalutare – spiega l’esperta -. Una quarta gravidanza? Con l’età la patologia diventa più seria. E William sta guardando con apprensione la vita di Kate”, ha aggiunto. Pare che la Duchessa di Cambridge soffra di iperemesi acuta che richiederebbe l’assunzione di liquidi e di sostanze alimentari aggiuntive per favorire l’idratazione. Per ora, tuttavia, si tratta di rumors che non sono stati mai confermati. L’Inghilterra, dunque, accoglierà presto il quarto figlio di Kate e William o i rumors sulla presunta gravidanza resteranno tali?



