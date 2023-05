Kate Middleton furiosa con la regina Camilla?/ “Ha invitato l’amante di William”

Kate Middleton e Camilla hanno litigato? Ecco cosa è successo

Continuano le indiscrezioni sulla famiglia reale, ancora più al centro dell’attenzione dei media dopo l’incoronazione di Carlo. Questa volta, a far parlare i tabloid ci ha pensato Kate Middleton che, secondo un’indiscrezione, sarebbe furiosa con la nuova regina Camilla.

Secondo RadarOnLine, la regina avrebbe invitato alla festa per l’incoronazione la presunta amante di William: Rose Hanbury. Questo sarebbe il motivo che ha fatto scomporre la Principessa del Galles: “Camilla, sapeva benissimo delle voci sul conto di Rose ed è stata proprio lei voler mandare un invito a lei, al marito e a decidere che i due figli, i gemelli Alexander e Oliver, facessero i paggetti del Re Carlo insieme al piccolo George. Questa è stata un’altra cosa che ha fatto arrabbiare Kate. Potrebbe suonare come una vendetta della Parker Bowles visto che con Kate c’erano stati attriti già lo scorso autunno”.

Apparentemente Kate Middleton e William hanno un matrimonio perfetto e pieno di complicità. I giornali scandalistici esteri, però, raccontano una realtà molto diversa. A cominciare dalle voci sul presunto tradimento di William con Rose Hanbury, ex modella con un patrimonio di 100 milioni di dollari, con la quale il Principe avrebbe addirittura avuto un figlio.

Inoltre, sembra che la coppia reale non faccia altro che litigare. Secondo un ex dipendente di Kensington Palace e Tom Quinn, il Principe sarebbe incline a scatti d’ira che Kate cerca di placare come meglio può. Non mancherebbe il “lancio di cuscini” tra la coppia di reali, molto lontani dalla perfezione che mostrano in pubblico.

