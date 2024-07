Pochi sanno che tra Kate Middleton e il principe William non è stato sempre tutto rose e fiori. I due si sono infatti separati nel lontano 2004, quando erano ancora due studenti universitari alla St. Andrews in Scozia. A rivelare tutto sul drama tra i due è stato il Daily Mail, con le anticipazioni sulla biografia della coppia, diretta da Robert Johnson. La docuserie uscirà proprio questo giovedì 1 agosto nel Regno Unito ed è attesissima dai fan del principe e della principessa. Chiaramente, la notizia della separazione tra i due ha già creato scalpore. Nonostante fossero giovanissimi, Kate e William vengono visti dai sudditi come inseparabili anche ai tempi dell’università.

Ma la cosa più difficile da accettare riguarda il principe William, che secondo quanto ha riportato Jobson era felicissimo dopo la loro momentanea separazione, tanto da uscire con gli amici e festeggiare a suon di alcol al famoso nightclub Mahiki di Mayfair. Del resto, secondo lui era troppo presto per avere una relazione stabile con la collega Catherine Middleton. Così, sempre secondo i racconti esclusivi del regista, scivolava sul pavimento ballando a mo’ di robot urlando: “Sono libero!”. Una scena difficile da immaginare, soprattutto oggi che William e Kate sono una coppia matura, di tutto punto e apparentemente indissolubile, specialmente durante un periodo difficile come quello del tumore della principessa.

Kate Middleton, la soffiata nella biografia di Jobson: “La madre la spinse a corteggiarlo…”

All’epoca la giovane Catherine era a conoscenza di tutto. Sapeva quello che era successo al locale dati i pettegolezzi che già allora correvano velocissimi sul loro conto. Addirittura si pensava che William avesse tradito Kate con Isabella Anstruther-Gough-Calthorpe, modella e attrice britannica. Nella docuserie, poi, si racconta anche del primissimo incontro fra i due, quando la futura principessa era ancora residente in quel di Marlborough, luogo dove nacque una splendida amicizia. A quanto pare, Kate decise di frequentare la St. Andrews proprio per seguire William.

Nella serie vengono poi svelate alcuni voci – ritenute infondate dalla famiglia – secondo le quali la madre di Catherine Middleton l’avesse spinta a non frequentare l’università di Edimburgo proprio per seguire il principe e corteggiarlo. Queste ultime indiscrezioni, però, sono state smentite di seguito dai genitori della principessa. Sempre Kate, poi fu l’autrice di una frase contro il razzismo indirizzata a Meghan e Harry durante i primi screzi con la famiglia reale. I due furono accusati di discriminazione e intolleranza, così l’allora duchessa scrisse un comunicato di tutto rispetto: «Le questioni sollevate, in particolare quella della razza, sono preoccupanti. Sebbene alcune ricostruzioni possano variare, vengono prese molto sul serio e saranno affrontate dalla famiglia in privato»