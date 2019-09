Kate Middleton incinta?/ La figlia Charlotte “Aspetta una bimba”. Impazza il gossip

Kate Middleton è di nuovo incinta? La duchessa di Cambridge, moglie del principe William, sarebbe in attesa del quarto figlio. Manca ancora l’ufficialità ma il gossip sta impazzendo in queste ultime ore in quel di Londra, con i numerosi tabloid britannici che si stanno già scatenando con l’obiettivo di raccogliere conferme più certe. Fatto sta che a far letteralmente esplodere il tam tam mediatico sarebbe stata questa volta una persona di famiglia, ovvero, la piccola Charlotte, figlia di Kate e William, che ha iniziato la scuola proprio in questi giorni. Parlando con alcuni suoi amichetti di scuola, si sarebbe lasciata sfuggire, in maniera molto ingenua e senza alcuna “malignità”, che la mamma sarebbe nuovamente incinta. “Mummy is having another girl”, le parole della principessina ai compagni, che tradotto significa “Mamma aspetta un’altra bambina”. Dopo i due figli George e Louis, e appunto Charlotte, un’altra bambina sarebbe in arrivo fra i reali, e che andrebbe così ad allargare una famiglia già numerosa.

KATE MIDDLETON È DI NUOVO INCINTA?

A catturare le parole della principessa Charlotte sarebbe stata la maestra della stessa bimba, che è riuscita appunto a captare la conversazione: subito dopo, stando alle indiscrezioni circolanti sul web, la donna sarebbe corsa dai tabloid per spifferare la notizia, ma non “a gratis”, bensì vendendola a peso d’oro. Dopo che la notizia è stata ritenuta affidabile, vista la fonte, numerosi quotidiani britannici hanno deciso di pubblicare lo scoop, una news sensazionale tenendo conto di quanto interesse vi sia in Inghilterra nei confronti della Regina, nonché di Kate e William, una delle coppie reali più amate di sempre. Manca comunque la notizia ufficiale anche perché la bella Middleton nella sua ultima uscita, come sottolinea l’edizione online di Oggi, non sembrava affatto in dolce attesa, a meno che la stessa non nascondesse bene la gravidanza. Che la piccola Charlotte abbia “trollato” tutti?

