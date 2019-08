Kate Middleton lasciò William per colpa di Camilla/ “Trama contro di lei”

Non c’è suocera che non abbia qualcosa da dire alla nuora e lo stesso succede anche all’ombra di Clarence House dove Camilla ha tramato contro Kate Middleton e la sua relazione con William. Sappiamo bene che l’attuale moglie del principe Carlo non è la madre di William ma si è sicuramente calata bene nel ruoolo di suocera almeno secondo quanto riporta il sito britannico Express che racconta un aneddoto molto curioso proprio sul rapporto che lega le due donne. Secondo l’informatissimo sito sembra proprio che Camilla abbia tramato alle spalle di Kate Middleton in passato e che dietro la pausa di riflessione tra lei e il suo attuale marito ci sia il suo zampino. Camilla Parker Bowles era contro il legame tra Kate e William tanto da mettere zizzania causando quella che era per tutti una sicura rottura all’epoca, ovvero la pausa di riflessione del 2006 che, però, non allontanò i due per sempre, per fortuna. Alla base dell'”interessamento” della duchessa di Cornovaglia alla coppia ci sono le origini proletarie di Kate e il fatto che i suoi avi fossero dei minatori.

CAMILLA HA TRAMATO CONTRO KATE MIDDLETON?

Altra storia invece quella di Camilla che ha sempre vantato non solo “nobili” origini ma anche il fatto che la sua bisnonna Alice, nobildonna scozzese, fosse l’amante di Edoardo VII. I dettagli su questo intricato rapporti sono stati riportati dal sito in seguito alle notizie messe insieme dal biografo Christopher Anderson, autore di Game of Crowns, dedicato proprio alle donne di maggior potere nella royal family, Kate, Camilla e la regina Elisabetta. Alla fine, però, l’amore ha vinto e i suddisti sicuramente apprezzano di più Kate che Camilla Parker Bowles, nonostante le origini nobili, e davanti a lei tutti sono pronti a piazzare anche l’altra borghese della famiglia, ovvero Meghan Markle…

