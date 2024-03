Kate Middleton malata di cancro: “faccio chemioterapia”/ Video ufficiale: “Grande choc per me e William”

Kate Middleton ha il cancro: ad annunciarlo è la stessa principessa del Galles, consorte dell’erede al trono britannico William. In un video al Paese ha rivelato di essere stata sottoposta oltre due mesi fa a un intervento chirurgico all’addome, non meglio specificato e le cui cause non sono state chiarite dalla famiglia reale, e di essere attualmente sottoposta a chemioterapia. «A gennaio sono stata sottoposta a un grosso intervento chirurgico all’addome, e in quel momento si pensava che non avessi un cancro. L’intervento è andato bene, ma i test – successivi all’operazione – hanno rivelato che avevo un cancro». Eppure, la famiglia reale aveva negato che si trattasse di cancro.

«Voglio cogliere l’occasione di ringraziarvi personalmente per tutti i vostri fantastici messaggi di supporto e per la vostra comprensione in questo periodo in cui mi sto riprendendo dall’intervento chirurgico», ha aggiunto la principessa Kate nel video. «Questi ultimi sono stati due mesi durissimi, per la nostra famiglia, ma la squadra medica che mi segue è fantastica, e le sono grata». Kate Middleton ha proseguito spiegando che i medici le hanno consigliato di sottoporsi «a una chemioterapia preventiva, e ora mi trovo nelle prime fasi di questo tipo di trattamento».

KATE MIDDLETON “ABBIAMO SPIEGATO TUTTO AI NOSTRI FIGLI”

Il video in cui Kate Middleton annuncia di avere il cancro è stato diffuso per rompere il silenzio e contrastare la diffusione di voci e teorie cospiratori sulle sue condizioni di salute. Peraltro, anche il re Carlo il mese scorso aveva rivelato di essere in cura per un cancro. La principessa del Galles ha aggiunto che è stata sottoposta a chemioterapia a partire da fine febbraio. «Ovviamente è stato un grande choc, e io e William abbiamo fatto di tutto per gestire questa circostanza in privato, per il bene della nostra giovane famiglia. Come potrete immaginare, questo ha richiesto tempo», ha spiegato Kate. In particolare, questa circostanza ha «richiesto tempo per spiegare tutto a George, Charlotte e Louis, in un modo che fosse appropriato per loro».

Dopo la diffusione del video di Kate Middleton, il premier britannico Rishi Sunak ha fatto gli auguri alla principessa del Galles, che «ha l’amore e il sostegno di tutto il Paese mentre continua la sua guarigione». Inoltre, ha aggiunto che «ha dimostrato un enorme coraggio con la sua dichiarazione di oggi». Sunak, infine, ha chiesto che sia assicurata a Kate la massima privacy dopo tutta l’attenzione mediatica che le è stata dedicata nelle ultime settimane.