“Kate Middleton operata da medici italiani”/ L’indiscrezione di Gente: “Team del Policlinico Gemelli”

Dopo quasi un mese di silenzio dall’annuncio bomba della diagnosi di un tumore, si torna a parlare di Kate Middleton, la principessa del Galles moglie dell’erede al trono William, con un’indiscrezione lanciata in queste ore dal settimanale Gente che ha parlato anche delle condizioni si salute di Re Carlo III. La principessa – si ricorderà – era stata operata all’addome lo scorso gennaio per cause che in quel momento non erano state chiarite, aprendo ai più grandi dubbi complottistici nella nazione britannica, sempre attenta alle mosse false della famiglia reale: per Kate Middleton l’errore fu postare una foto che è parsa a tutti manipolata, aprendo all’ipotesi che fosse morta, impossibilitata a muoversi o qualsiasi altra teoria più o meno disparata.

Nella realtà, come spiegò in un video ormai famosissimo diffuso poche settimane dopo il trambusto generato da quelle foto, l’intervento che aveva subito all’addome era relativo ad un tumore per il quale aveva già iniziato la chemioterapia preventiva. In quell’occasione Kate Middleton chiese “spazio, tempo e privacy” ai media e alla nazione per capire come superare al meglio la sfida, senza pesare sulle spalle dei tre “principini George, Charlotte e Louis”.

L’indiscrezione su Kate Middleton: “È stata operata dai medici del Policlinico di Roma”

Quel tempo chiesto, va detto, le è stata dato e ancora oggi sembra che i media britannici stiano rispettando il volere reale; mentre la redazione di Gente è riuscita a scoprire un dettaglio che non era stato rivelato dopo quell’intervento all’addome. Secondo l’indiscrezione lanciata, infatti, Kate Middleton – che venne ricoverata a gennaio in una prestigiosa clinica londinese – sarebbe stata operata da un’equipe di medici italiani del Policlinico Gemelli di Roma. Una notizia che nulla toglie o aggiunge al male che affligge la principessa, ma che pare essere una rassicurazione per il fatto che è stata sottoposta alle migliori cure possibili da parte dei più accreditati esperti italiani.

Venendo a Re Carlo III, che non è fuggito assieme a Kate Middleton dall’occhio inquisitorio di Genere, secondo il settimanale che ha avuto modo di parlare con fonti vicine alla famiglia reale, le sue condizioni di salute dopo il recente ricovero a la scoperta anche per lui di un cancro non sarebbero rosee come i reali vogliono far credere. Il sovrano, infatti, parrebbe essere fiaccato da “dolori alle ossa” che probabilmente gli impediranno di tornare agli incarichi reali in un lasso di tempo breve.











