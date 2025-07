Domenica 13 luglio 2025, Kate Middleton ha fatto il suo atteso ritorno all’All England Lawn Tennis Club per la finale maschile di Wimbledon. Già ieri, sabato 12 luglio, era stata presente per la finale femminile, per poi tornare in una finale che ha segnato la storia, soprattutto per lo sport italiano. Per un’occasione così importante, la principessa del Galles ha scelto un abito blu royal firmato Roksanda, un grande fiocco sulla spalla e un cappello di paglia L.K. Bennett. Al suo fianco, ovviamente, c’erano il principe William e i figli George, Charlotte e Louis, che hanno seguito con grande passione la partita.

Durante la cerimonia, ha consegnato il trofeo a Jannik Sinner, che è diventato ufficialmente il primo italiano nella storia a vincere il torneo. Successivamente, ha incontrato il piccolo Ambrose, un giovane in via di guarigione da una malattia grave, mostrando grande empatia e abbandonando la sua immagine istituzionale.

Kate Middleton torna a Wimbledon: i commenti dei social

Tuttavia, oltre all’eleganza di Kate Middleton, c’è stato un dettaglio che ha attirato l’attenzione. In tanti, infatti, si sono concentrati sul suo aspetto fisico, notando un importante dimagrimento. Ricordiamo, chiaramente, che la principessa del Galles è reduce da un periodo particolarmente difficile. Da inizio 2024, infatti, si è sottoposta a terapie per un tumore addominale, oltre ad aver subito anche un intervento chirurgico. Nonostante la sua malattia sia di pubblico conoscimento, c’è chi non ha potuto fare a meno di commentare il suo aspetto esile, con molti utenti hanno lasciato commenti allarmati sui social.

Tuttavia, non sono mancati anche messaggi di affetto e di sostengo da parte dei fan. Difatti, in molti hanno visto in questo ritorno a Wimbledon un segnale di forza e speranza, e soprattutto un gesto che può essere d’ispirazione per tutti coloro che, come Kate, stanno affrontando momenti difficili legati alla salute.