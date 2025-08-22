Kate Middleton, paura a corte: la principessa costretta a ridurre gli eventi pubblici, William sempre al suo fianco nei momenti difficili.

Kate Middleton, come sta oggi dopo il tumore del 2024: la conferma da fonti vicine

Fonti vicine a Kate Middleton vedrebbero la principessa molto sofferente e costretta a rallentare con i suoi impegni, ma come mai? Nonostante la moglie di William sia tornata a pieno regime alla vita di tutti i giorni dopo la terribile esperienza del tumore, le cose sembrano essere cambiate moltissimo. Infatti, pare che Kate non si sia mai ripresa del tutto, in particolare in seguito all’operazione all’addome avvenuta nel 2024.

Chi è Orian Ichaki, modella israeliana/ La carriera in tv tra Ciao Darwin e La Talpa

Nel 2025, Kate Middleton, che ha premiato Sinner a Wimbledon, aveva annunciato di essere finalmente guarita, ma come ben possiamo immaginare, una diagnosi difficile come quella del cancro non può lasciare indifferenti. “Sta ancora soffrendo emotivamente e fisicamente a causa della sua battaglia contro il cancro”, scrive RadarOnline.com. Del resto, è proprio emotivamente che la principessa ha bisogno di guarire, e sicuramente si sta prendendo del tempo per superare il trauma della malattia.

Stash dei The Kolors malato: "Ho il Covid"/ Cancellati altri concerti: come sta il cantante

Kate Middleton, ecco perchè quest’estate si è ritirata dagli impegni

Una fonte anonima ma vicina a Kate Middleton ha parlato del suo stato di salute in questo periodo: “Non è ancora tornata a come era prima della diagnosi, e non è sicura che ci riuscirà mai, motivo per cui quest’estate si è ritirata ufficiosamente dagli impegni reali, e ovviamente William la sostiene pienamente“. Per questo, Kate è restata un po’ nell’ombra durante questi mesi estivi e ha cercato di non partecipare a troppi impegni. Questo sarà per lei uno dei momenti più difficili e importanti della guarigione, e come aveva detto il personale del Servizio Sanitario Nazionale Inglese: “Il trattamento è finito, ma la fase successiva è davvero, davvero difficile“.

Stefano De Martino di nuovo papà? "Fidanzata Caroline Tronelli è incinta"/ Spunta l'indiscrezione clamorosa