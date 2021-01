Kate Middleton tradita dal Principe William?/ Spunta l’indiscrezione: “Un legame…”

Kate Middleton e il Principe William, con il loro amore coronato dal matrimonio e dalla nascita di George, Charlotte e Louis, hanno fatto e continuano a far sognare il mondo. Belli, giovani e innamorati, dopo essersi conosciuti durante il percorso di studi, sono convolati a nozze formando una splendida famiglia. Sulla coppia reale, però, si sono abbattutti anche diversi gossip come quello su una presunta amante del Principe. In Inghilterra, per un breve periodo, il nome di Rose Hanbury, Marchesa di Cholmondeley, vicina di casa della coppia, ha fatto il giro dei tabloid. Per un periodo, il gossip l’ha indicata come presunta amante del Principe. Un gossip che, tuttavia, si è spento subito, segno dell’infondatezza delle voce come sostiene Angela Mollard, esperta in questioni reali.

KATE MIDDLETON E IL PRESUNTO TRADIMENTO DEL PRINCIPE WILLIAM: L’ESPERTA REALE SMENTISCE TUTTO

Secondo l’esperta di questioni reali Angela Mollard, il gossip su un presunto tradimento del Principe William con Rose Hanbur era privo di fondamento. «Non credo che William sia il tipo che metterebbe mai in pericolo il suo matrimonio o la Monarchia. Ho il sospetto che fossero solo buoni amici e andassero d’accordo. Non nego la possibilità di un legame inappropriato. Ma il fatto che il pettegolezzo sia durato solo qualche mese e non se ne sia più parlato mi fa pensare che si sia trattato solo di un ‘contrattempo’», ha sottolineato Angela Mollard come riporta Leggo. «Si è trattato di un periodo molto stressante e teso per Kate Middleton e William, direi l’ultimo scandalo che li ha riguardati come coppia», ha concluso l’esperta di questioni reali. Tra Kate Middleton e il Principe William, dunque, il matrimonio procede senza intoppi.



