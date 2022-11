Kate Winslet paga bolletta energia da 19mila €/ Per aiutare madre con figlia malata

Kate Winslet, l’attrice di “Titanic”, ha dimostrato di avere un cuore d’oro, pagando una bolletta dell’energia da 17mila sterline, l’equivalente di 19mila euro, per aiutare una mamma scozzese e la sua figlia malata. La vicenda è stata resa nota dalla BBC, che ha rivelato come la donna, di nome Carolynne Hunter, fosse in difficoltà economiche e non riuscisse a soddisfare il costo da corrispondere, ma, al tempo stesso, fosse fondamentale per lei riuscire a onorare quella cifra, dal momento che sua figlia Freya, 12 anni, è affetta da una grave paralisi cerebrale e necessita di un costante apporto di ossigeno per problemi respiratori cronici.

Ad oggi, la famiglia della ragazzina si trova a spendere all’incirca 7.400 euro all’anno per fare sì che resti in funzione il macchinario di supporto vitale e per riscaldare la casa, ma la madre della piccola è stata avvisata dalle autorità comunali che, complici gli aumenti relativi alle materie prime, la bolletta crescerà vertiginosamente e giungerà a sfiorare quota 20mila euro. Uno scenario che ha toccato le corde più profonde di Kate Winslet, la quale non è rimasta a guardare.

KATE WINSLET PAGA UNA BOLLETTA A UNA MAMMA IN DIFFICOLTÀ

Inoltre, riporta la BBC, la mamma di Freya ha il timore che le cure della piccola possano essere messe a rischio da improvvise riduzioni della fornitura di gas legate al conflitto bellico in essere tra la Russia e l’Ucraina. Auspicando che tale ipotesi non si concretizzi mai, Kate Winslet, dopo essersi imbattuta nella storia della donna – che ha anche avviato una raccolta fondi su GoFundMe – ha prontamente donato l’intero ipotetico importo della bolletta alla famiglia mediante la piattaforma di crowdfunding, mettendosi in contatto con lei per rivolgere i suoi migliori auguri per il futuro.

La signora Hunter, attraverso la BBC, non ha però deciso di indietreggiare di un centimetro, affermando che dovrebbero essere i governi scozzese e britannico a intervenire per garantire sostegno ai nuclei familiari in difficoltà: “Io sarò aiutata da Kate Winslet, ma gli altri? A pagare doveva essere il governo, non una celebrità”.











