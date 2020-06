Katherine Kelly Lang, Brooke Logan/ “Tra Beautiful e il pubblico c’è affetto speciale” (Verissimo)

Pubblicità

Katherine Kelly Lang ospite di “Verissimo – Le Storie“, il rotocalco televisivo condotto da Silvia Toffanin sabato 6 giugno 2020 nel pomeriggio di Canale 5. L’attrice americana, conosciuta da tutti per il ruolo di Brooke Logan, sarà in collegamento per un’occasione davvero speciale: i 30 anni di “Beautiful”. Sembra ieri, eppure sono trascorsi 30 lunghi anni dalla prima puntata della popolare soap opera che debuttò il 4 giugno del 1990 su Rai2 per poi trasecolare dal 1994 dapprima su Rete 4 e poi su Canale 5. La famiglia Forrester ha appassionato, e continua a farlo, milioni di telespettatori in Italia e nel resto del mondo diventando una delle soap più amate e seguite di sempre. Il personaggio di Brooke è stato sicuramente uno dei più discussi e criticati per via delle sue relazioni, tradimenti e per come ha stravolto la famiglia Forrester. In particolare il suo rapporto con Ridge Forrester, il primogenito della dinastia, è stato al centro della soap per quasi tutte le edizioni. Parlando proprio della coppia l’attrice dalle pagine del settimanale Mio ha anticipato: “Ridge e Brooke colgono aspetti diversi di Thomas. Ridge vuole vedere il meglio in suo figlio, mentre Brooke vede la realtà delle cose. Questo causerà loro gravissimi conflitti, tanto che Quinn e Shauna tenteranno di metterci lo zampino e trarne vantaggio. La coppia affronterà diverse prove che potrebbero distruggere la loro relazione”.

Katherine Kelly Lang oggi: “amo vivere nel presente”

Il successo di Katherine Kelly Lang è sicuramente legato al personaggio di Brooke Logan nella soap opera “Beautiful”. Intervistata da TV Sorrisi e Canzoni, in occasiono del 30esimo anniversario della soap, l’attrice ha dichiarato: “tra “Beautiful” e il pubblico italiano c’è un affetto speciale, che si è fortificato in tutte le occasioni in cui abbiamo girato nel vostro Paese. Ricordo il lago di Como, quando Ridge chiese a Brooke di sposarla per la seconda volta, Venezia, quando fu Thorne a farle la proposta, Portofino, dove ci fu un celebre litigio tra Stephanie e Sally Spectra e, più di recente, in Puglia per le nozze di Hope e Liam”. L’attrice è molto legata anche all’Italia e in particolare alla città di Roma che ha avuto modo di vivere e conoscere meglio grazie anche alla partecipazione a “Ballando con le Stelle”. Un rapporto speciale con il nostro Paese come ha raccontato a Sorrisi: “mi sento a casa ovunque, al Nord come al Sud. Tra i miei posti preferiti ci sono Capri, la Toscana, Bormio e le Dolomiti, dove col mio compagno, Dominique Zoida, andiamo spesso in bici”. Non solo, Katherine ha tantissimi amici italiani: da Vasco Rossi a Alessandro Del Piero su cui ha rivelato: “entrambi vengono nel mio negozio di vestiti a Beverly Hills. Tra i miei amici italiani ci sono attori, produttori, persone speciali, come Andrea Bocelli: con alcuni ho lavorato, con altri ho fatto tanto sport”.

Katherine Kelly Lang, la Brooke di Beautiful: “il matrimonio con Ridge…”

Katherine Kelly Lang come tutti ha vissuto queste settimane in lockdown e quarantena per via della pandemia da Coronavirus. Un momento davvero difficile, ma nonostante tutto non ha rinunciato all’allenamento: “sono chiuse le piscine e non si può fare il bagno nell’Oceano. Ma per fortuna andare in bici e correre è consentito. Senza allenarmi non sopravviverei!”. Non solo, l’attrice ha anche raccontato quanto sente la mancanza del set e di quanto desideri tornare al più presto dietro la macchina da presa: “mi manca tutto. Anche la doccia che faccio alla fine delle riprese per togliere via il trucco di scena. Non so ancora quando ricominceremo a girare”. Parlando del futuro così incerto per via della diffusione del Coronavirus che in America è ancora al picco del contagio, l’attrice ha dichiarato: “personalmente, non guardo troppo al futuro, amo vivere nel presente. Quanto a Brooke, sono certa che tra 10 anni sarà a capo di una grande azienda e della sua meravigliosa famiglia”.



