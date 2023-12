KATHERINE KELLY LANG, CHI È BROOKE LOGAN DI BEAUTIFUL/ “Sono una mamma lavoratrice, sempre presente”

Katherine Kelly Lang, volto storico della longeva soap Beautiful, si è raccontata ai microfoni di Verissimo, così come la collega Ashley Jones, che nella soap interpreta sua figlia. Proprio a proposito del loro rapporto, l’attrice ha rivelato: “Il nostro è stato un legame immediato, è un rapporto magico. Talvolta siamo come sorelle, altre come migliori amiche, altre come madre e figlia. Quando ci siamo incontrate ho capito che lei è una persona molto sensibile, lei è una persona con la quale si può parlare, non una di quelle che va a dire in giro le tue cose.”

Lang ha poi raccontato com’è riuscita a conciliare lavoro e maternità: “I miei figli li portavo sempre al lavoro con me, anche quando erano molto piccoli, li allattavo al seno. Sono stata una mamma lavoratrice a tutti gli effetti. Anche quando andavano a scuola mi sono sempre occupata di loro, anche se lavoravo molto. Bisogna esserci ed essere parte della loro vita.” (Aggiornamento di Anna Montesano)

CHI E’ KATHERINE KELLY LANG, LA BROOKE LOGAN DI “BEAUTIFUL”?

Chi è Katherine Kelly Lang, la storica interprete di Brooke Logan in “Beautiful” e cosa sappiamo della sua vita privata? Questo pomeriggio, nel primo dei due appuntamenti del fine settimana con “Verissimo” sarà di scena, in questo ‘best of’ del programma condotto da Silvia Toffanin, la 62enne attrice statunitense originaria di Los Angeles per una intervista inedita assieme alla collega di set Ashley Jones: per il pubblico di Canale 5, e soprattutto per gli aficionados della soap opera d’Oltreoceano, sarà l’occasione di conoscere meglio uno dei volti storici della fiction che sulle reti Mediaset va in onda oramai dal lontano 1994, oltre che il personaggio del cast apparso nel maggior numero di puntate tra i protagonisti principali di “Beautiful”.

Classe 1961 e nata in California, Katherine Kelly Wegeman (nome di battesimo della Lang) pur avendo interpretato nel corso della sua lunga carriera, cominciata negli Anni Ottanta, diversi ruolo in altri telefilm come “Happy Days” e “Magnum P.I.”, facendo anche diverse puntatine sul grande schermo (tra cui anche alcuni film italiani, dal momento che il successo planetario della soap opera che la vede protagonista è diventato un fenomeno a parte nel Bel Paese), è nota soprattutto per vestire i panni di Brooke Logan, ruolo che ricopre ininterrottamente dal 1987 nonostante uno iato. Infatti per due periodi, il suo personaggio aveva avuto le fattezze prima di Catherine Hickland e Sandra Ferguson poi, dato che la Langa era stata affetta da mononucleosi e in seguito si era presa una pausa per maternità. Dal punto di vista sentimentale, invece, la vita dell’attrice americana è stata movimentata quanto se non di più del suo alter ego sul piccolo schermo…

KATHERINE LANG, “DOMINIQUE ZOIDA? NON E’ IL MIO TOY BOY PERCHE’…”

Nel corso degli anni infatti Katherine Kelly Lang è stata sposata due volte e ha avuto tre figli: dopo il primo matrimonio con Skott Snider (i due si erano legati nel 1989 e la storia è durata sei anni), nel corso del quale era diventata mamma di Jeremy nel 1990 e di Julian nel 1992, l’attrice era diventata mamma per la terza volta nel 1997; la più piccola di casa Lang, Zoe Katrina, infatti è figlia del suo ex compagno Alex D’Andrea, regista italiano che aveva sposato qualche tempo dopo. Tuttavia nel 2012, dopo quasi quindici anni di matrimonio, anche questa storia si era chiusa, divorziando dal suo secondo marito. Come il personaggio di Brooke, anche la Lang è alla ricerca di una stabilità affettiva pur essendo passata tra varie relazioni anche molto importanti: intervistata dal portale TvSoap, l’attrice aveva spiegato che “Brooke è come la vedete, è vera (…) Lei segue il suo cuore e a volte sbaglia: so che il pubblico può essere diviso o vorrebbe questa donna felice con Ridge, ma ne devono superare tante”.

E oggi, con due matrimoni alle spalle, pare che Katherine Lang abbia trovato nuovamente l’amore e stavolta con un partner molto più giovane di lei. Da qualche tempo infatti la star di “Beautiful” fa coppia fissa con Dominique Zoida, più piccolo di 16 anni e conosciuto nell’ambiente dello showbiz a stelle e strisce. “Lui è l’amore della mia vita. Quando ci siamo conosciuti c’è stata sintonia, c’erano tante cose in comune ed è stato davvero molto semplice metterci insieme” aveva raccontato proprio alla Toffanin negli studi del talk show, accennando come il sorriso del suo compagno l’abbia letteralmente conquistata. “Ci siamo conosciuti perché lavoriamo entrambi per la CBS (il canale su cui ‘Beautiful’ va in onda in America, NdR) Siamo come gemelli siamesi. Matrimonio? Non serve: nel nostro cuore siamo già sposati, non importa se succederà o no…” aveva detto la Lang, tornata spesso sulle polemiche sterili per la loro differenza di età: “Non vedo cosa ci sia di male a stare con un uomo molto più giovane. Non mi piace il termine ‘toy boy’ (…) e poi il suo cervello dice l’opposto: lui è quello ‘vecchio’ della coppia…”.











© RIPRODUZIONE RISERVATA