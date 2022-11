Katherine Kelly Lang, chi è l’attrice di Beautiful/ La passione per la moda e…

Chi è Katherine Kelly Lang, l’attrice di Beautiful

Katherine Kelly Lang è famosa in tutto il mondo per essere la protagonista di Beautiful. Katherine è nata in una famiglia di artisti: sua mamma, Judith Lang, era un’attrice, mentre suo nonno era Charles Lang, un famoso direttore della fotografia vincitore di un Premio Oscar. Suo padre, invece, era uno sciatore olimpico. Katherine Kelly Lang ha esordito sul grande schermo nel 1979 con il film Skatetown U.S.A. Al primo ruolo ne sono seguiti molti altri, nel cinema e nella televisione: La Promessa di Satana, pellicola del 1981 di Eric Weston; le serie tv Happy Days, Magnum P.I., Masquerade, ecc. Tuttavia, la consacrazione dell’attrice è arrivata con il ruolo di Brooke Logan nella serie The Bold and the Beautiful (in Italia conosciuta semplicemente come “Beautiful”), nel 1987.

Malattia Enrica Bonaccorti: prosopagnosia. Cos'è?/ Cause e sintomi: disturbo che...

Attualmente, nonostante due sostituzioni momentanee (nel 1987 e nel 1997, a causa di una malattia prima e della maternità poi), l’attrice continua ad essere la protagonista della soap, amata ed apprezzata dal pubblico internazionale. Tra il 1999 ed il 2007, ha partecipato ad alcuni episodi di Febbre d’amore, mentre nel 2014 è stata una delle concorrenti dello show italiano Ballando Con Le Stelle, in coppia con Simone Di Pasquale. Nel 2019 ha preso parte a due film di due registi italiani: “Odissea nell’ospizio” di Jerry Calà e “Dagli Occhi dell’amore” di Adelmo Togliani.

Angela Rende, moglie Amaurys Pérez/ "Non sono forte, lei mi guida totalmente..."

Katherine Kelly Lang diventa imprenditrice nella moda

Katherine Kelly Lang da qualche anno ha deciso di investire anche nel settore della moda. La celebre attrice americana, infatti, in occasione di una vacanza a Firenze, si è innamorata dei prodotti di pelle di Ben, giovane artigiano Toscano di origini marocchine. Katherine ha deciso immediatamente di proporre a Ben di aprire un negozio insieme, portando così il brand “Ben Heart” in America dove ha ottenuto un ottimo successo. Il nome del brand è legato alla storia dello stilista fiorentino il quale, ha ricevuto anni fa un trapianto di cuore che gli ha letteralmente salvato la vita. Oltre ai giubbotti di pelle, Katherine ha puntato anche sui kaftani e di recente ha presentato anche le sue ultime creazioni in un evento di moda a Roma.

Enrica Bonaccorti, la brutta caduta e la lontananza dal mondo della tv/ "Mai avuto dei veri amici"

In un’intervista a Vanity Fair, l’attrice aveva dichiarato: “Tutti i prodotti di Benheart vengono realizzati a mano in Italia, utilizzando materiali grezzi e lavorati italiani. Nella nostra boutique ci sono bellissimi prodotti in pelle. Fatti al 100% a mano in Italia con amore. Ogni singolo pezzo è lavorato con cura, disegnato e modellato in un modo che solo l’artigianato può garantire. Abbiamo giubbotti, borsette, cinture, portafogli, scarpe e stivali, tutti in pelle e incredibilmente belli”.











© RIPRODUZIONE RISERVATA